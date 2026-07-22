Preţurile locuinţelor au tot crescut, dar încă se mai găsesc garsoniere la preţul unui autoturism nou, şi asta în Capitală. O locuinţă, e drept, mică, se vinde cu 15 mii de euro în Berceni, Militari, Titan sau Rahova. Şi dacă credeţi că în multe nu s-ar putea locui, am făcut noi un experiment, le am mobilat şi utilat cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Între 15 şi 20 de mii de euro. Atât costă cele mai ieftine garsoniere în Capitală. Sunt cât cutiile de chibrituri si sunt situate la periferia oraşului.

Unul dintre anunţurile imobiliare ne-a adus în sectorul 4, în cartierul Berceni, la limita cu Popeşti-Leordeni. Am găsit o garsonieră de doar 15 metri pătraţi, la preţul de 16.000 de euro.

Singura cameră funcţionează ca bucătărie, dormitor şi living.

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"Sunt persoane care nu au un buget necesar pentru altfel de suprafeţe, alte zone. Majoritatea sunt căutate goale şi nefăcute, ca fiecare să şi le amenajeze după posibilităţi. Mai sunt câteva de 10-12 metri, dar nu aici- în zonele centrale", a spus Dorel Eana, agent imobiliar.

"15 metri pătraţi sau 4 paşi de-ai mei, dacă ar fi să măsurăm lăţimea acestei garsoniere. Provocarea pentru un proprietar nu este legată de dimensiuni, ci de modul în care foloseşte fiecare metru pătrat. Asta ne-am propus şi noi- să vedem cum ar arăta această garsonieră dacă s-ar transforma într-un studio modern, compact, în care fiecare zonă are o utilitate. Desigur, fără să o încărcăm prea mult vizual", a transmis Greta Neagu, reporter Observator.

Inteligenţa artificială vine de multe ori in ajutorul celor care isi cauta o casa

"Am vândut şi spaţii mici, foarte îngrămădite. Le-am modificat cu AI. Am pus poze cum ar arăta nemobilat şi cum ar arăta mobilat modern, bineînţeles şi un clip video real, cumpărătorul având toate trei perspectivele, poate să îşi facă o idee de amenajare", a spus Adrian Ciorîţă, agent imobiliar.

Altă garsonieră, alt spaţiu exploatat la maximum.

"Ne aflăm într-o garsonieră din perioada optzecistă, care a fost transformată în totalitate. Este un spaţiu de aproximativ 40 de metri pătraţi", a spus Cristiana Zgripcea, arhitect.

Care cu mici trucuri pare mult mai mare.

"Să dăm impresia că avem mult mai multe depozitări, iar lucrul acesta aici a fost realizat cu ajutorul oglinzilor de pe fronturile exterioare ale mobilei. Aici deja pare o bucătărie", a adăugat Cristiana.

Specialiştii spun că recondiţionarea şi mobilarea pot dubla preţul unei locuinţe

"Să spunem că aici chiar ne-am făcut toate fasoanele şi ne-am distrat cu mai multe benzi led, cu mai multe costuri poate opţionale. Dar nu aş lua în calcul un cost de sub 25.000 de euro", a spus Cristiana Zgripcea, arhitect.

În inima Capitalei, garsonierele oricât de mici ajung la preţuri ameţitoare.

"Am vândut anul ăsta o garsonieră cu risc seismic doi în ultracentral, Maria Rosetti, cu 94.000. 38 de metri", a spus Adrian Ciorîţă, agent imobiliar.

În Paris, unde cererea pentru case e extrem de mare, astfel de locuinţe sunt obişunite.