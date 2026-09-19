După protestul fermierilor, vin şi primele veşti bune. Comisia Europeană a aprobat acordul prin care România are din nou dreptul să exporte oi şi capre.

Vorbim despre mai multe etape ce trebuie a fi parcurse în perioada imediat următoare pentru a se relua efectiv exporturile. Deocamdată s-au stabilit zone diferite pentru vaccinare. În sensul că, pentru județele Constanța și Tulcea, se va face o schemă completă de vaccinare, atât pentru pesta micilor rumegătoare cât și pentru variolă, la ovine și capre.

Dar pentru restul țării, în schimb, va trebui să se stabilească că teritoriul este unul sigur și liber de pesta micilor rumegătoare. Prin urmare, nu se va face această vaccinare în restul țării. Desigur, Comisia Europeană trebuie să adopte aceste decizii și abia apoi să se semneze și acordurile pentru exporturi pentru că țările în care ajung, mai ales acele animale care sunt vaccinate complet, să fie conștiente de faptul că există această schemă de vaccinare completă și să fie de acord cu ea.

Există deja acorduri și discuții cu șase state pentru a se face exporturi. Vorbim despre Arabia Saudită, Iordania, Maroc, dar și Tunisia, Israel și Libia. În perioada imediat următoare se vor relua aceste discuții și se vor adopta toate deciziile pentru a fi reluate exporturile.

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De asemenea, s-a luat decizia ca județele Constanța și Tulcea să fie tratate separat de restul țării în ceea ce privește schema de vaccinare, tocmai pentru ca România să își păstreze statutul de teritoriu liber de boală.