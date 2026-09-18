România se îndreaptă spre o țară fără cash. Din ce în ce mai multe instituții renunță la plățile cu bani lichizi. De luna viitoare, și clujenii care au treabă la înmatriculări sau permise vor plăti exclusiv online sau cu cardul. Este, totuși, România pregătită pentru o realitate fără cash?

La Serviciul de Înmatriculări din Cluj, în primele opt luni ale anului, 40 de milioane din cele 43 încasate provin din plățile online. Din octombrie, se schimbă regulile. Cash-ul dispare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum, pentru ca banii cash să ajungă la Trezorerie, un angajat trebuie să îi ducă fizic la prefectură.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru a reduce timpii de așteptare a cetățenilor la ghișee și, în al doilea rând, pentru o mai mare transparență cu cetățenii", motivează prefectul județului Cluj, Maria Forna.

8 din 10 oameni achită cumpărăturile cu cardul sau telefonul

Măsura se aplică deja în mai multe instituții din țară, cum ar fi în Brașov sau Constanța. Iar în București există automate de plată chiar în clădire. Numai că ce arată bine pe hârtie, nu e mereu posibil în realitate. Doar 30% dintre plăți se fac cu cardul, restul în numerar. La orașe, însă, 8 din 10 oameni folosesc cardul sau telefonul ca să achite cumpărăturile.

Vânzătoare: Cred că mai bine de jumătate sunt cu cardul.

Reporter: Pentru tine ca vânzător, cum este mai ușor?

Vânzătoare: Tot cu cardul, pentru că nu trebuie să dau rest.

Tânără: Îmi este mai ușor, nu pierd timpul, nu așteaptă oamenii în spatele meu, la rând.

Reporter: Se întâmplă să nu ai cash la tine niciodată?

Tânără: Nici acum nu am.

"Mă simt mai în siguranță să nu umblu cu așa mulți bani la mine. Există o rezervă întotdeauna de cash la îndemână", spune o femeie.

"Nu mai am niciodată cash la mine. Pot să plătesc cu telefonul, este ușor, pot să îmi verific contul", spune o tânără din Londra.

România, la coada UE în ceea ce priveşte cetăţenii cu cont bancar

România este la coada clasamentului UE în ceea ce privește românii care au un cont bancar.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Banca Centrală Europeană le recomandă oamenilor să aibă în casă o rezervă de cash între 70 și 100 de euro pentru fiecare membru de familie, în cazul în care sistemele electronice nu ar mai funcționa.