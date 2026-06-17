Universitatea Cluj şi-a aflat posibila adversară din turul II preliminar al Europa League 

Miercuri, la Nyon (Elveţia), a avut loc tragerea la sorţi pentru turul II preliminar al Europa League, competiţie în care este angrenată şi Universitatea Cluj, reprezentantă a României.

Dacă trece de Dinamo Kiev, reprezentantă a Ucrainei, în primul tur preliminar al Europa League, 9 iulie turul, în deplasare, şi 16 iulie returul, pe teren propriu, Universitatea Cluj va da piept, în turul II preliminar al competiţiei, cu echipa greacă PAOK Salonic.

Prima manşă din turul II preliminar se joacă pe terenul învingătoarei dintre Dinamo Kiev şi Universitatea Cluj, pe 23 iulie, iar returul se joacă pe terenul celor de la PAOK Salonic, pe 30 iulie.

PAOK Salonic este o formaţie care nu mai are nevoie de nicio prezentare, în condiţiile în care grecii s-au înfruntat cu FCSB de trei ori în sezonul 2024-2025 al Europa League.

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În ciuda renumelui, grecii pot fi "o pâine de mâncat" dacă ne gândim că PAOK Salonic trece printr-o perioadă de schimbări semnificative în această vară. Totuşi, PAOK are o cotă ridicată de piaţă, remarcându-se în special fotbalişti precum Giannis Konstantelias, cotat la 22 de milioane de euro, Christos Zafeiris, cotat la 11 milioane de euro, şi căpitanul Andrija Zivkovic, fotbalist care, deşi împlineşte 30 de ani, este cotat la 8 milioane de euro.