România este blocată, fără Guvern, dar pentru români traiul zilnic devine o luptă pentru supraviețuire. 3 sferturi dintre angajaţi câștigă mai puțin decât salariul mediu pe economie, care... pe hârtie se apropie de 6 mii de lei. Cum e posibil? Câteva salarii foarte mari ridică media pentru toată lumea. Așa se face că România pare mai bogată în statistici decât în realitate.

Ana are 26 de ani și e vânzătoare într-un magazin de pantofi. Câștigă 3.000 de lei pe lună. Salariul, jumătate din cel mediu, nu îi ajunge de la o lună la alta.

"Foarte puţin, pot să şi spun, 3.000 de lei, deci ce să cumperi, unde să pleci. Reuşesc cu ajutorul familiei, cât de cât să mai trec peste, dar şi aşa este foarte greu. Trebuie să renunţ mereu, la vacanţe mai ales, că n-ai cum. Trebuie să te împarţi cum poţi", spune Ana, vânzătoare.

Tânăra face parte din categoria celor 76% dintre români care nu ajung să câștige salariul mediu. Peste o treime dintre angajaţii români au salarii sub 2.750 de lei pe lună. Un sfert câștigă între 2.750 și 4.150 de lei, iar aproape unul din cinci români ia între 4.150 și 5.900 de lei. Cu alte cuvinte, pentru foarte mulți oameni, salariul mediu rămâne doar o cifră din statistici.

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Media este masiv deformată de câteva industrii cu bugete mari și de pozițiile de conducere.

"Indiferent de cât de multe salarii cu valori mici ar fi, câteva, puţine, salarii cu valori foarte mari, din anumite industrii, pentru posturi de top management. Acele sume foarte mari automat vor influenţa această medie aritmetică", spune Oana Botolan, expert HR.

Iar dacă ne uităm la celelalte țări europene, România rămâne la coada clasamentului când numără câştigurile din salarii.

"Valorile salariilor din România sunt pe locul 2 de la coada clasamentului. Doar Bulgaria are un nivel salarial mai mic decât România. Se şi vede prin apetitul şi interesul pe care încă îl preyintă joburile din străinătate", spune Oana Botolan, expert HR.

"Media salarial nu este reprezentativă pentru populaţia României. O persoană se poate uita care este salariul mediu şi se intreabă dar de ce nu akm 6.000 de lei. De ce eu am 3.000 lei, pentru că n-am salariu minim", spune Andreea Nica, analist financiar.

Cele mai mari salarii sunt în extracția petrolului și gazelor naturale. Aici veniturile medii se învârt în jurul sumei de 13.000 lei net. Cele mai mici le găsim în Horeca, cu o medie de 3.500 de lei net pe lună.