Aflase de doar cinci minute că va lua premiul 3 şi că va fi recompensată pentru asta. Raluca abia îşi trăia fericirea când a fost lovită în plin, pe trotuar, de un şofer despre care se crede că a adormit la volan. Fata s-a stins la spital, la doar o zi după impact.

Şcoala unde învăţa Raluca a devenit altar pentru copilă. La intrare şi la banca unde stătea, colegii au aprins lumânări. Fetiţa a fost anunţată cu doar 5 minute înainte de ieșirea de la cursuri că va primi premiul 3. Nu a apucat să se bucure prea mult pentru că a fost lovită în plin pe trotuar şi târâtă 20 de metri.

Altar pentru Raluca

Copila tocmai ieşise dintr-un magazin când a fost lovită de o maşină scăpată de sub control. O altă fetiţă de 11 ani, colegă cu ea, şi o femeie de 31 de ani au fost şi ele rănite uşor. Pentru eleva aflată în stare critică a fost ridicat un elicopter SMURD care a dus-o la spital. Rănile copilului au fost însă prea grave.

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Bărbatul care se afla la volan are 59 de ani şi testele au arătat că nu consumase băuturi alcoolice sau droguri. Şoferul le-a declarat poliţiştilor că a adormit la volan.

Primarul comunei Tiha Bârgăului, Vasile Șut, spune că micuţa provenea dintr-o familie cu nevoi materiale și mai are patru frați. Comunitatea va face eforturi pentru a-i ajuta pe părinţi să o conducă pe Raluca cu decenţă pe ultimul drum.