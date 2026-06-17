Se încearcă spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, acuză liderul UDMR

"Se încearcă melonizarea AUR, spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea", a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR, după şedinţa grupurilor reunite în care formaţiunea a decis că nu va vota eventuala învestire a Guvernului Veştea şi nici nu va fi în sală în momentul votului.

"Se încearcă melonizarea AUR, spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Domnul Peiu, un specialist bun, domnul Dungaciu și mulți alții care încearcă această melonizare. Un vot acceptat din partea domnului Veștea la asta va duce", a declarat, miercuri, liderul UDMR.

Rămas fără voturile PNL, USR şi UDMR, premierul desemnat Adrian Veştea este hotărât să joace şi ultima carte în speranţa că va reuşi să treacă de votul Parlamentului. Are de gând să negocieze inclusiv cu AUR şi alte partide suveraniste.

Miercuri, preşedintele UDMR a anunţat că parlamentarii formaţiunii nu vor vota eventuala învestire a Guvernului Veştea. De asemenea, parlamentarii nu se vor afla în sală în momentul votului. Kelemen Hunor a mai spus că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide. "Nu vom vota Guvernul, în momentul în care vor apărea lista şi programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abţinere. Cvasiunanimitate. Niciun vot împotrivă.

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"Au fost trei posibilităţi. O posibilitate - să fim prezenţi şi să nu votăm. Am înţeles că aşa vor proceda AUR, PNL şi USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar nu a susţinut nimeni această variantă şi vă spun şi de ce: dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foştilor noştri colegi şi, sper, viitorii noştri colegi într-o etapă viitoare, nu avem motive să votăm împotrivă. Apoi, dacă vor fi mai puţine voturi decât suntem noi, încep speculaţiile, că de fapt noi nu am respectat decizia", a spus Hunor.

Hunor: Este o luptă între diferite partide

Liderul UDMR a mai afirmat că, din păcate, "ceea ce se întâmplă în acest moment, şi acesta era argumentul, nu este despre România". "Este o luptă între diferite partide şi nu vrem să fim implicaţi în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci asigur am fi în sală şi asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieşim din sală în momentul votului", a completat Kelemen Hunor.

UDMR a decis, în şedinţa de marţi, că nu va face parte din Guvernul Veştea. Consiliul Permanent al UDMR a formulat, de asemenea, o recomandare către grupurile parlamentare proprii din Camera Deputaţilor şi Senat să nu voteze pentru învestirea Cabinetului Veştea, însă formal decizia va fi luată de grupurile parlamentare ale UDMR.