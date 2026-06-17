După încheierea cursurilor și a examenelor naționale, elevii din România se vor bucura de vacanța de vară 2026. Mulți părinți caută deja informații despre durata acesteia și despre data la care începe noul an școlar, pentru a-și putea planifica concediile și activitățile din sezonul estival.

Cât durează vacanţa de vară în 2026 și când începe noul an școlar - Shutterstock

Vacanța de vară este perioada cea mai așteptată de elevi după un an întreg de cursuri, teste și examene. În 2026, copiii și adolescenții vor avea la dispoziție aproape trei luni de pauză înainte de revenirea în bănci pentru noul an școlar.

Cât durează vacanţa de vară în 2026

Vacanța de vară din anul 2026 va începe după încheierea cursurilor din anul școlar 2025-2026 și se va întinde până la debutul noului an școlar. Pentru majoritatea elevilor, aceasta reprezintă cea mai lungă perioadă de pauză din întregul an.

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Potrivit structurii anului școlar, cursurile se încheie în luna iunie, iar elevii intră în vacanța mare imediat după finalizarea acestora. Noul an școlar este programat să înceapă în luna septembrie, ceea ce înseamnă că elevii beneficiază de aproximativ 11 săptămâni de vacanță, respectiv din 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal, vacanța de vară începe după ultima zi de cursuri a anului școlar 2025-2026.

Există însă și categorii de elevi pentru care anul școlar se încheie mai devreme sau mai târziu. De exemplu, absolvenții claselor terminale au un calendar diferit, deoarece trebuie să susțină examenele naționale.

Elevii de clasa a VIII-a finalizează cursurile înainte de Evaluarea Națională, iar absolvenții de liceu încheie anul școlar înaintea examenului de Bacalaureat.

Când începe şcoala după vacanţă de vară

După vacanța de vară, elevii vor reveni la cursuri în luna septembrie 2026, odată cu debutul noului an școlar 2026-2027.

Data exactă de începere a cursurilor este stabilită anual de Ministerul Educației și este inclusă în structura oficială a anului școlar. În mod tradițional, școala începe în prima jumătate a lunii septembrie.

Pentru părinți și elevi, această perioadă este dedicată pregătirilor pentru noul an școlar, de la achiziționarea rechizitelor până la organizarea programului zilnic.

Din 6 septembrie 2026 elevii se reîntorc în bănci.