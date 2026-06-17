Trump şi-a schimbat poziţia despre Ucraina. G7: Kievul mai puternic, Rusia nu poate dicta condiţiile de pace

Liderii G7 au promis creșterea sprijinului militar acordat Ucrainei și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Declarația finală a summitului a fost semnată inclusiv de Donald Trump şi arată că liderii G7 au stabilt că Ucraina are o poziţie de negociere cu Rusia mai puternică decât înainte.

"Eu sunt şeful", a spus Donald Trump azi, mai în glumă, mai în serios, la sosirea într-o sală plină cu lideri mondiali la summit. Toţi liderii G7, inclusiv Trump, au recunoscut că Ucraina şi-a îmbunătăţit situaţia pe câmpul de luptă şi au promis, unanim, sprijin şi noi sancţiuni împotriva Rusiei, dar fără a detalia, relatează Reuters.

Volodimir Zelenski şi aliaţii săi au venit la summitul din Evian, Franţa, cu speranţa de a-l convinge pe Trump că riposta Ucrainei dă rezultate şi că Rusia nu este în poziţia de a dicta condiţiile unui eventual acord de pace. Declaraţia comună şi comentariile liderilor sugerează că Trump a devenit mai receptiv la argumentele lui Zelenski şi ar putea consolida influenţa tot mai mare a Kievului la discuţiile de pace cu Moscova, a explicat Reuters.

Cu toate acestea, planul de a forţa Moscova să intre la negocieri de pace depind în continuare de implicarea lui Trump, care poate fi greu de obţinut. Nu este clar dacă Washingtonul va lăsa să expire unele derogări de la sancţiuni care au permis în ultimele luni exporturi de petrol rusesc. Dacă aceste derogări expiră, presiunea economică asupra Rusiei ar creşte. Trump a sugerat marţi că este gata să reinstaureze sancțiunile asupra petrolului rusesc.

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"A existat o schimbare de poziţie din partea Statelor Unite şi a preşedintelui Trump. Există o poziţie mai dură faţă de Rusia şi mai realistă, din punctul nostru de vedere, faţă de situaţia de pe teren, în război", le-a spus reporterilor premierul canadian Mark Carney. "Acest G7 este un moment de trezire strategică", a declarat şi președintele francez Emmanuel Macron în contextul în care discuţiile nu au fost doar despre Ucraina şi Rusia, ci şi despre dependenţa Occidentului de China pentru minerale critice.

Ce prevede şi ce nu declaraţia finală a summitului

Grupul celor şapte puteri a semnat o declaraţie comună prin care promite creşterea sprijinului militar acordat Ucrainei şi înăsprirea sancţiunilor împotriva Rusiei. Totodată, liderii au transmis că sunt "gata să ia în calcul" acordarea de licenţe de producţie militară Ucrainei şi au convenit să crească livrările de arme.

Liderii G7 iau în considerare să acorde Ucrainei licențe pentru producerea de rachete interceptoare."Felicităm Ucraina pentru rezilienţa şi pentru progresele înregistrate pe câmpul de luptă în ultimele luni şi subliniem că acum există un nou impuls. Pentru a susţine şi accelera acest nou impuls, convenim să creştem livrarea de capacităţi de apărare aeriană, sisteme şi interceptoare, precum şi capabilităţi cu rază lungă de acţiune. Suntem, de asemenea, gata să luăm în calcul extinderea unor licenţe care să permită creşterea producţiei militare a Ucrainei", se arată în declaraţie.

"Statele Unite au spus că vor analiza acest lucru, dar nu a fost luată nicio decizie", a precizat totuşi un înalt oficial UE pentru Kyiv Independent. "Noi, liderii G7, suntem uniţi în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina în apărarea libertăţii, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale. Ne reafirmăm solidaritatea cu populaţia ucraineană, care suferă din cauza atacurilor asupra infrastructurii critice şi a patrimoniului cultural", se mai arată în declaraţia comună.

Totodată au convenit să continue sprijinul pentru securitatea energetică a Ucrainei înaintea să vină iar iarna. "Ne angajăm să creştem presiunea asupra economiei de război a Rusiei. În acest context, ne vom consolida sancţiunile, inclusiv pe cele care vizează sectoarele petrolului şi gazelor", au promis liderii G7.

Documentul mai transmite că după ce Trump "a obţinut un acord" pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, este "momentul potrivit pentru a continua cu măsuri suplimentare" împotriva Rusiei. "Acordul privind Iranul ne-a permis să readucem atenţia asupra Ucrainei", a subliniat şi înaltul oficial UE, adăugând că Zelenski a fost "foarte lăudat pentru ceea ce a realizat de la ultimul summit G7". "A fost un adevărat punct de cotitură. Chiar şi Trump a recunoscut că lucrurile s-au schimbat cu adevărat", a mai spus oficialul.

Declaraţia finală a summitului nu spune nimic însă despre sprijinul bugetar pentru Ucraina. Kievul are un deficit de 52 de miliarde de dolari, deşi UE a aprobat, în aprilie, un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, echivalentul a 105 miliarde de dolari. Acesta ar urma să acopere două treimi din necesarul financiar şi de apărare al Ucrainei până la sfârşitul anului 2027. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ridicat problema deficitului bugetar, însă liderii G7 nu au discutat cât ar urma să contribuie fiecare ţară, a dezvăluit un diplomat G7.