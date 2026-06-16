Valul de concedieri lasă mii de români la limita subzistenţei. Cele mai afectate categorii

Haosul de pe scena politică continuă să se reflecte şi în viaţa românilor de zi cu zi. Statisticile oficiale de la INS confirmă acum ceea ce am prezentat de luni întregi.

Valul de concedieri pe piaţa muncii lasă mii de oameni la limita subzistenţei, fără job şi fără alte perspective de a se angaja.

Datele pentru primul trimestru al acestui an indică o creștere îngrijorătoare a ratei șomajului, care a urcat la 6,5%. O majorare de 0,2 puncte procentuale faţă de ultimele luni ale lui 2025. Practic, 7 români din 100 nu își găsesc de lucru în acest moment.

Cele mai mari probleme rămân în mediul rural. La sate, rata şomajului a explodat şi a depăşit pragul de 10%. Dacă e să ne uităm, în schimb, la marile oraşe, piața muncii pare ceva mai mai stabilă - rata şomajului e de 3,5%. Nici aici, însă, viitorul nu sună bine.

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Un alt blocaj major apare în rândul noii generații. Datele INS arată că aproape 30% dintre tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani nu reușesc sub nicio formă să își găsească un loc de muncă. Este cel mai mare nivel în comparaţie cu alte categorii de vârstă.

În acest moment, numărul total al şomerilor din ţata noastră a depăşit jumătate de milion. Anul trecut, aproape 12 mii de români și-au pierdut locul de muncă în urma concedierilor colective. Iar estimările pentru anul acesta arată şi mai rău.