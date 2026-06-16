O adolescentă care i-a dat replica premierului britanic Keir Starmer a devenit virală pe reţelele sociale, după ce interviul pe care l-a acordat a fost difuzat de BBC Breakfast. Telespectatorii au lăudat momentul "legendar" în care adolescenta a criticat decizia lui Starmer, care a confirmat că guvernul va bloca accesul tuturor copiilor sub 16 ani la platformele de social media.

Reacția adolescenților britanici când află că nu mai au voie pe reţelele sociale: "O să mă uit pe pereţi" - BBC

Vorbind într-o conferinţă de presă în care a fost aplaudat şi ovaţionat, Starmer a spus că interdicţia va fi adoptată în Parlament înainte de Crăciun şi va intra în vigoare la începutul anului 2027.

Însă, în timpul unui segment BBC News difuzat luni dimineaţă, o adolescentă a devenit virală după o remarcă ironică. Ea a spus că îşi va umple timpul "uitându-se pe pereţi".

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Jurnalista Fiona Lamdin a discutat cu prezentatorii Jon Kay şi Sally Nugent, în timp ce intervieva un grup de elevi în direct de la o şcoală engleză. Ea a rugat elevii să ridice mâna dacă sunt de acord cu interdicţia - niciunul din ei nu a făcut acest lucru.

"Sunt chiar lângă Preston, la Tarleton Academy. Când am ajuns în această dimineaţă, i-am urmărit pe elevi. Aceşti elevi sunt din clasele a VII-a până la a IX-a, deci au între 11 şi 14 ani. La fel ca în multe şcoli din ţară, îşi pun telefoanele într-o husă care este apoi încuiată, cu un sistem magnetic, iar ei nu mai pot avea acces la ele pe tot parcursul zilei de şcoală. Această şcoală este complet fără telefoane. Trebuie să spun că am cerut, cu permisiunea directorului, ca elevii să îşi scoată telefoanele în această dimineaţă, ca să le putem vedea timpul petrecut pe ecran", a explicat jurnalista Fiona Lamdin.

Fiona i-a întrebat pe mai mulţi elevi cât timp au petrecut pe telefon în weekend. Printre elevi, şi Isabella şi-a exprimat dezamăgirea faţă de interdicţia propusă.

"Nu credeam că se va întâmpla cu adevărat. Credeam că va da înapoi şi va mai lăsa timp sau va analiza mai mult, dar pare destul de sigur pe el şi nu sunt convinsă că sunt de acord cu el", a spus Isabella.

Răspunsul care a ajuns viral pe reţelele de socializare

Întrebată ce o îngrijorează cel mai mult în privinţa lipsei accesului la reţelele sociale, Isabella a spus că se teme că nu va mai putea lua legătura cu prietenii ei, adăugând că foloseşte reţelele sociale în principal pentru a vorbi cu familia.

După ce a dezvăluit că, în weekend, a petrecut nouă ore pe telefon, Fiona a întrebat-o pe Isabella ce va face acum cu timpul liber.

"Mă uit pe pereţi", a fost răspunsul sec al tinerei.

Comentariile elevei au devenit între timp virale pe reţelele sociale, un videoclip cu interviul ei strângând 1,8 milioane de vizualizări şi peste 65.000 de aprecieri. Reacţionând la clip, utilizatorii de pe social media au descris schimbul de replici drept "hilar".

Decizia lui Starmer de a interzice accesul la reţelele sociale vine la mai puţin de trei săptămâni după încheierea unei consultări publice care a atras peste 110.000 de răspunsuri, inclusiv zeci de mii din partea părinţilor din toată ţara.