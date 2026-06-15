Tentativă de viol cu final neobişnuit în Călăraşi. Un bărbat a împins o femeie filipineză într-o zonă cu vegetaţie de la ieşirea dintr-o localitate, unde aceasta a fost dezbrăcată cu forţa şi a suferit răni la faţă, mâini, gât şi spate. Femeia a reuşit să scape după ce l-a muşcat pe agresor de un testicul. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Olteniţa.

Tentativă de viol asupra unei filipineze în Călăraşi. A scăpat după ce l-a muşcat pe agresor de un testicul - Sursa: Profimedia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa informează, luni, că prin ordonanţa procurorului de caz din cadrul instituţiei, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat acuzat de tentativă de viol.

Astfel, potrivit sursei citate, în 11 iunie, în jurul orei 20:00, în timp ce se afla la ieşirea dintr-o localitate din judeţul Călăraşi, în zona digului din apropierea drumului comunal, un bărbat a încercat să întreţină un raport sexual neconsimţit cu o femeie de origine filipineză, profitând de faptul că aceasta nu ştie limba română.

"Inculpatul a împins-o cu forţa în aria de vegeraţie, a dezbrăcut-o, a exercitat acte de constrângere asupra sa, producându-i leziuni în zona feţei, a gâtului, a membrelor superioare şi a spatelui, care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale. Inculpatul a încercat, în aceeaşi împrejurare, să întreţină un act sexual oral cu aceasta, încercări întrerupte de opoziţia şi atitudinea persoanei vătămate care l-a muşcat pe inculpat de unul dintre testicule", precizează aceeaşi sursă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit sursei citate, în 12 iunie, suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Olteniţa cu propunere de arestare preventivă, propunere care a fost admisă, pe numele inculpatului fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa pentru lămurirea tuturor împrejurărilor şi a circumstanţelor comiterii faptei.