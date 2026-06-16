Apele au măturat podul spre Cerneşti, în Prahova. 200 de localnici au rămas aproape izolaţi

Locuitorii dintr-un sat din judeţul Prahova sunt aproape izolaţi de lume, după ce podul pe care oamenii traversau zilnic a fost distrus de ultima viitură. Aproape 200 de oameni sunt nevoiți acum să folosească rute improvizate pentru a ajunge la școală, la serviciu sau la medic.

Aşa arată acum podul care asigura accesul oamenilor spre satul Cerneşti. Viitura de zilele trecute a distrus pur şi simplu legătura oamenilor cu restul comunei. "Rău, urât. Podul este cum este, noi suntem cum suntem. Avem maşini, oameni care sunt bolnavi, tineretul care se duce la muncă, copiii la şcoală, este foarte greu. Suntem izolaţi pur şi simplu".

Aproape 200 de localnici sunt nevoiţi acum să folosească altă rută. Una care, oricum, nu îi ajută. Accesul se face cu dificultate pe un dig îngust și o pasarelă. Iar, în cazul unei urgenţe, autospecialele nu au nicio şansă să ajungă. "Ferească Dumnezeu de un incendiu, ferească Dumnezeu de un accident. Am rămas la aprecierea lui Dumnezeu".

Reporter: Câţi kilometri aţi mers pe jos doamnă?

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Localnică: Păi, cred că vreo 5.

Reporter: Şi dacă era podul?

Localnică: Păi, mai puţin, vreo 2. O luam pe de-a dreptul, eu aici stau...Ce să facem, ne sacrificăm, pentru că nu avem ce să facem, dar sperăm să-l facă cât mai repede.

Primăria caută acum fonduri pentru construirea unui pod, de la zero. "Mergem pe repede-înainte cu proiectarea unui nou pod. Cel avariat nu mai poate fi, în vreun fel, să zicem, valorificat. Să avem un pod nou... sigur nu va fi gata anul acesta", a declarat Ioan Paul Grigore, primar Izvoarele.

Investiția ar fi estimată la aproximativ două milioane și jumătate de lei.