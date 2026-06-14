Relaxarea nu mai înseamnă neapărat o programare la SPA. Tot mai mulți români aleg să își transforme sufrageria într-un centru de wellness și investesc în fotolii inteligente de masaj sau alte gadgeturi care îi ajută să se relaxeze. Investiţia poate ajunge și la zeci de mii de lei, însă cumpărătorii spun că se amortizează rapid, iar confortul nu se poate cuantifica în bani.

După zile lungi la birou și prea multe programări ratate din cauza traficului, Ildico a ales să își aducă relaxarea în propria locuinţă.

"Să încercăm diferite masaje, spre exemplu masaj de recuperare. Are o intensitate mai puternică, masajul e mai dureros, dar are efecte senzaţionale asupra spatelui. Stau toată ziua la birou şi mă lasă spatele şi caut ceva care să mă ajute zilnic, nu doar o dată pe lună când am timp pentru o şedinţă de kinetoterapie sau de masaj. Asta ar fi o investiţie în sănătatea mea", spune Ildico.

O investiție de la 5.000 de lei până la câteva zeci de mii. Un astfel de fotoliu ştie să facă mai mult decât un masaj. Înainte de a începe îţi scanează spatele 4D pentru a identifica punctele de presiune, curbura coloanei şi înălţimea. Îţi personalizează programul de masaj în funcţie de nevoile pe care le ai şi faţă de masajul clasic, senzaţia e mereu aceeaşi, pentru că nu depinde de mâinile maseurului.

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Dacă înainte erau preferate mai ales de persoanele cu venituri mari, astăzi sunt căutate și pentru beneficiile terapeutice. Pe lângă perioada sărbătorilor, vânzările cresc vara, când mulți români din străinătate le cumpără pentru locuințele construite în țară.

"Un fotoliu de masaj este alternativa mai accesibilă, pe care poti să îl foloseşti în fiecare zi, e mult mai ieftin, făcând un calcul scurt la 1 an zile, la o familie de 4 membri, deja investiţia e amortizată.

Vorbim despre acces oricând, în timpul zilei, pentru mai mulţi utilizatori", spune Adrian Rus, reprezentant magazin.

Nu doar fotoliile sunt la mare căutare. Căzile cu hidromasaj, jacuzzi-urile și chiar ciubărul tradițional se numără printre cele mai populare alegeri pentru relaxarea de acasă.