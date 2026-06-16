Un aparat revoluţionar le-ar putea spune părinţilor când îi este foame bebeluşului sau când este doar obosit. Sistemul foloseşte senzori speciali şi algoritmi de inteligenţă artificială şi poate detecta tipurile de plâns ale nou născuţilor. Invenţia aparţine unor elevi de doar 16 ani din Bucureşti. Cei doi adolescenţi se pregătesc să intre în elita marilor inovatori şi să reprezinte România la o mare competiţie internaţională.

Bianca şi Alexandru, elevi în clasele a X-a, au creat, în doar o lună şi jumătate, un sistem inteligent dedicat familiilor cu nou-născuţi.

În primul rând, aplicaţia noastră sare în ajutor părinţilor seara, în sensul că aceastra transmite constant o notificare atunci când semnsalează că bebeluşul are un discomfort sau un zgomot care poate perturba somnul bebeluşului.

Ce este CUMULUS

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Au pornit de la o problemă simplă: multe dispozitive de monitorizare pentru bebeluşi sunt aplicate direct pe piele sau folosesc camere video. Aşa a apărut CUMULUS - de la norul cu aceeași denumire, un sistem care urmăreşte starea copilului fără contact direct.

"Distanţa recomandată la care trebuie să se afle dispozitivul faţă de pătuţ este în medie de 2 m, aşa am estima noi. Include un radar care emite nişte unde şi poate să monitorizeze astfel respiraţia şi bătăile inimii celui mic", a declarat Bianca Maria Spiţă, elevă clasa a 10 a.

"De asemenea, poate identifica momentan dacă este zgomot sau plânset. Avem integrat un senzor de temperatură şi umiditate, aici avem calitatea aerului, avem aici un jurnal de somn, momente cheie ale dezvoltării bebeluşului, vaccinurile pe care acesta trebuie să le ia şi un calendar al familiei unde utilizatorii pot să salveze fotografii sau amintiri", a declarat Alexandru Ganea 16 ani, classa a 10 a.

Modelul funcţionează pe bază de inteligenţă artificială şi dacă stă câteva luni în preajma unui bebeluş, poate chiar să anticipeze ora de trezire a acestuia.

"Ne dorim ca la final produsul nostru să poată face diferenţa între plânsetul de colici, de oboseală", spun tinerii.

Bianca şi Alexandru vor reprezenta România, luna viitoare, în Hong Kong, la cea mai mare competiţie internaţională de tehnologie şi inteligenţă artificială.

"Ca să participi la acea expoziţie trebuie să plăteşti o taxă pentru a-ţi obţine locul la competiţie, minimum 3 mii de euro, însă noi nu vom participa cu taxă. Ideea noastră ne-a fost apereciată şi s-au gândit să ne ofere un ajutor financiar", a declarat Bianca Maria Spiţă, elevă clasa a 10 a.

"Se pare că cea mai mare provocare a lor ar fi să facă rost de suma de bani necesară plecării la acest târg la care au fost acceptaţi în urma unei concurenţe totuşi, în condiţiile în care vorbim de copii, tineri care nu au încă 18 ani", a declarat Cristina Vasile, profesor economie Tudor Vianu.

Cei care vor să îi susţină îi pot găsi la Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu.