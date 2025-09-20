Antena Meniu Search
Violenţe în timpul unei demonstraţii în Olanda. Protestatarii s-au luat la bătaie cu poliţiştii

Participanții la o demonstrație convocată de extrema dreaptă din Olanda s-au luat la bătaie cu polițiștii. Protestatarii au incendiat o mașină de Poliție și au vandalizat sediul unui partid politic. Incidentul s-a produs cu doar câteva săptămâni înainte de organizarea alegerilor generale din Olanda, potrivit Mediafax.

Violențele au izbucnit în timpul unei demonstrații la care au participat sute de oameni, mulți dintre ei îmbrăcați în negru și fluturând steaguri. Protestatarii solicită înăsprirea regulilor privind azilul.

Au fost folosite gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii care au aruncat obiecte asupra polițiștilor. De asemenea, participanții la protest au incendiat o mașină de poliție și au atacat sediul unui partid politic de centru.

"Dacă voi credeți că ne puteți intimida, ghinion. Nu vom lăsa niciodată extremiștii să ne ia frumoasa țară", a răspuns liderul partidului, Rob Jetten.

Un grup mai mic de protestatari s-a îndreptat spre Parlamentul olandez, care este împrejmuit deoarece se fac lucrări de renovare.

Tulburările au loc înainte de alegerile generale din 29 octombrie. Scrutinul a fost convocat după ce liderul de extrema dreaptă Geert Wilders și-a retras partidul din coaliția de guvernământ în urma unei dispute privind măsurile despre migrație.

olanda protestatari extrema dreapta alegeri
