Vom avea un Crăciun alb. Meteorologii anunţă ninsori în jumătatea de sud a ţării. Pe alocuri, stratul de nea va depăşi 20 de centimetri. Mare atenţie dacă porniţi la drum în următoarele zile. Vom avea parte şi de polei şi viscol.

Aceste imagini de poveste sunt de pe Transalpina, unde se anunţă un Crăciun de poveste, mai ales pentru schiori. Aici iarna şi-a intrat pe deplin în drepturi, iar pârtia este aproape pregătită pentru distracţie! Şi pe Valea Prahovei au căzut primii fulgi de nea ai sezonului. Turiştii trebuie să urce pe creste ca să simtă zăpada sub picioare, dar se va depune un strat considerabil şi în staţiuni în următoarele zile.

"Sunt şanse foarte mari ca de Crăciun să schiem nu doar la Sinaia şi aici la Azuga, ci şi în Predeal şi la Poiana Braşov", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

De un vis alb se vor bucura şi turiştii din nordul ţării. La Suceava a început, de aseară, să ningă ca în poveşti. Iae celor care încă tânjesc să aibă un Crăciun ca odinioară, li s-a împlinit în sfârşit dorinţa.

"Sărăriţele sunt pregătite pentru acest episod de iarnă. În acest moment se încarcă cu sare. Vor ieşi pe teren în patrulare şi vor acţiona preventiv pentru combaterea poleiului şi a zăpezii", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

"Cum temperaturile scad sub 2,3 grade, noi deja începem activitatea de patrulare", a afirmat Liliana Dranca, șef secție DN Câmpulung Moldovenesc.

"Asiguraţi-vă că autoturismul este dotat cu anvelope de iarnă şi aveţi tot ceea ce vă trebuie pentru a gestiona problematica de iarnă. Le recomandăm tuturor să manifeste atenţie maximă", a spus Ionuţ Epureanu, IPJ Suceava.

Şi în Capitală vremea a pregătit cea mai frumoasă surpriză de Crăciun.

"După 7 ani de aşteptare, ne vom putea bucura de această privelişte din spatele meu de Crăciun, acoperită de zăpadă. Ploaia se va transforma în ninsoare pe 25 decembrie, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la 8 centimetri", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Cel mai gros strat de zăpadă se va depune în zona Olteniei şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Estimăm până la finalul acestui interval să avem un strat de zăpadă de peste 20-25 de centimetri", a afirmat Alina Şerban, meteorolog ANM.

După episodul de ninsoare, vine gerul. Va fi rece până la final de an, iar cine va petrece revelionul la munte se va putea bucura de zăpadă şi în noaptea dintre ani!

