Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat din Hunedoara, întors din străinătate, şi-a ucis în bătaie partenera, pe fondul geloziei și alcoolului

Un bărbat din județul Hunedoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Hunedoara, fiind acuzat că și-a ucis concubina în urma unei agresiuni violente. Femeia a murit după ce a fost lovită repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a abdomenului.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 12:06
Bărbat din Hunedoara, întors din străinătate, şi-a ucis în bătaie partenera, pe fondul geloziei și alcoolului - Sursa: Shutterstock

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, bărbatul este urmărit penal pentru săvârșirea unei infracțiuni comise asupra unui membru de familie. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce acesta se întorsese din străinătate. 

Femeia a fost lovită repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a abdomenului

"S-a reţinut, în esenţă, că în data de 21.12.2025, inculpatul B.A.E, s-a întors din străinătate la imobilul unde locuia împreună cu concubina sa, persoana vătămată T.S. Ulterior, în cursul serii, în jurul orei 00:00, pe fondul consumului de alcool şi al geloziei, s-a născut un conflict spontan între cei doi în cadrul căruia inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi abdomenului, în urma acestora fiind provocat decesul persoanei vătămate", au transmis procurorii.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat Tribunalului Hunedoara, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hunedoara partenera ucidere femicid
Înapoi la Homepage
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Evenimente » Bărbat din Hunedoara, întors din străinătate, şi-a ucis în bătaie partenera, pe fondul geloziei și alcoolului