Bărbat din Hunedoara, întors din străinătate, şi-a ucis în bătaie partenera, pe fondul geloziei și alcoolului
Un bărbat din județul Hunedoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Hunedoara, fiind acuzat că și-a ucis concubina în urma unei agresiuni violente. Femeia a murit după ce a fost lovită repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a abdomenului.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, bărbatul este urmărit penal pentru săvârșirea unei infracțiuni comise asupra unui membru de familie. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce acesta se întorsese din străinătate.
Femeia a fost lovită repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a abdomenului
"S-a reţinut, în esenţă, că în data de 21.12.2025, inculpatul B.A.E, s-a întors din străinătate la imobilul unde locuia împreună cu concubina sa, persoana vătămată T.S. Ulterior, în cursul serii, în jurul orei 00:00, pe fondul consumului de alcool şi al geloziei, s-a născut un conflict spontan între cei doi în cadrul căruia inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi abdomenului, în urma acestora fiind provocat decesul persoanei vătămate", au transmis procurorii.
Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat Tribunalului Hunedoara, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰