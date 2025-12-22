Investiţii record în titluri de stat. În acest an, românii au împrumutat statul cu 47 de miliarde de lei, cu peste 40% mai mult în comparaţie cu anul trecut. Un singur român a cumpărat de peste cinci milioane de euro. Paradoxal, această avalanșă de investiții vine într-un an în care dobânzile au scăzut constant şi nu reuşesc să acopere inflaţia.

Pentru a mai acoperi gaura de la buget, statul s-a tot împrumutat. Iar românii au fost finanţatorii

De ce cresc investițiile în titluri de stat

"O parte din interes vine şi din incertitudinea în care ne mişcăm. Asta face ca investitorii să caute plasamentele mai sigure. Titlurile de stat se găsesc pe lista plasamentelor sigure. Asta se întâmplă în paralel cu creşterea interesului statului român de a-şi creşte finanţarea", a explicat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori.

"Lipsa impozitării a fost un aspect. Un alt aspect, dobânda a fost mai mare decât dobânzile oferite de bănci", a subliniat Claudiu Trandafir, expert financiar.

Dobânzile au ajuns până la 7,95% la Fidelis şi 8,6% la Tezaur. Investitorii se orientează acum spre scadenţele mai lungi.

Preferințe diferite pentru lei și euro

"Dacă ne uităm la maturităţi, la emisiunile în lei a existat o preferinţă pentru maturităţile scurte. La emisiunile în euro, a existat o preferinţă pentru maturităţile mai lungi, 7-10 ani", a mai precizat preşedintele Bursei de Valori.

"Pe perioade lungi, randamentul real probabil va fi pozitiv. Pentru că inflaţia este pe un trend descendent, ce se pierde pe prima perioadă din inflaţie mai mare, se recuperează în a doua", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România.

Banii din titlurile de stat ar acoperi undeva la 30% din deficitul bugetar estimat pentru întregul an.

"Titlurile de stat au fost salvarea statului. Însă emisiunea de titluri de stat înseamnă tipărire de bani, tipărire care generează inflaţie. N-are bani şi trebuie să procure de undeva. Şi încearcă să procure de la populaţie, de la investitori", a adăugat preşedintele CFA România.

Ce recomandă experții pentru anul viitor

Experţii fiscali se aşteaptă ca şi anul următor românii să investească masiv în titluri de stat. Şi vin cu o recomandare.

"Indiferent de câţi bani deţinem, aş recomanda ca acei bani să nu îi ţinem la saltea. Să fie plasaţi în diferite forme. Titlurile de stat, pentru cei care nu vor riscuri, merită. Aş recomanda investiţiile în imobiliare, la pachet cu credite", recomandă Claudiu Trandafir.

Cea mai mare sumă investită de un singur român în titlurile de stat Fidelis a fost de 5,4 milioane de euro, în toamna acestui an.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

