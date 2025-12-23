Crimă înfiorătoare în Hunedoara. O femeie de 30 de ani a fost ucisă cu sânge rece, în bătaie, de concubinul ei chiar în prag de sărbători.

Bărbatul ar fi lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului până a lăsat-o fără suflare. Speriat, tot el a fost cel care ar fi sunat la poliţie să anunţe fapta şocantă. Între cei doi ar fi izbucnit un scandal, însă nu se știe ce l-a împins pe bărbat să facă un asemenea gest, mai ales că până acum nu au mai fost sesizări de violență pe numele lui.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti şi riscă acum ani grei de închisoare.

De la începutul anului şi până acum, în România, au fost ucise peste 40 de femei de actuali sau foşti parteneri.

