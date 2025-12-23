Antena Meniu Search
Video Tânără de 30 de ani, ucisă cu bestialitate în bătaie de iubit. Tot el a sunat, speriat, la salvare

Crimă înfiorătoare în Hunedoara. O femeie de 30 de ani a fost ucisă cu sânge rece, în bătaie, de concubinul ei chiar în prag de sărbători.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 08:19

Bărbatul ar fi lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului până a lăsat-o fără suflare. Speriat, tot el a fost cel care ar fi sunat la poliţie să anunţe fapta şocantă. Între cei doi ar fi izbucnit un scandal, însă nu se știe ce l-a împins pe bărbat să facă un asemenea gest, mai ales că până acum nu au mai fost sesizări de violență pe numele lui.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti şi riscă acum ani grei de închisoare. 

De la începutul anului şi până acum, în România, au fost ucise peste 40 de femei de actuali sau foşti parteneri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

crima hunedoara femicid
