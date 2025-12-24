În Bucovina, ne dăm cu sania indiferent de anotimp. Traseul de bob de la Gura Humorului ne oferă o porție zdravănă de adrenalină celor pasionaţi de senzaţii tari, şi este deschis chiar şi în ziua de Crăciun. Mai mult, pentru a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă, administratorii saniei de vară au amenajat şi un târg de Crăciun, unde turiştii pot poposi la o porţie de scrijele sau să se încălzească cu un vin fiert.

Fie vară, fie iarnă, pasionaţii de senzaţii tari se pot bucura de o porţie zdravănă de adrenalină la Gura Humorului. Traseul de bob, lung de peste 1 kilometru, este construit în inima pădurii.

Indiferent de anotimp, la Gura Humorului, turiştii se pot da cu sania. Au parte de un peisaj spectaculos prin pădure şi de andrenalină pură.

"Din punct de vedere al siguranţei, instalaţia corespunde tuturor normelor europene, cu un sistem de frânare automat, care se activează la o viteză de 40 la oră şi nu permite apropierea dintre sănii la o distanţă mai mică de 25 de metri", a spus Cristi Țăran, administrator sanie de vară.

Însă aventurierii nu pot să pornească la drum înainte de a trece printr-un instructaj riguros. Iar odată ce au învăţat regulile, nimic nu îi poate opri pe curajoşi.

"Sunt multe curbe, mie şi asta îmi place. Multe curbe, e extravagant. Cât de des ai apasat frâna! Nu prea des. Nu am apăsat deloc", a spus un băiat.

Şi deşi unii dintre ei sunt mici, curajul lor îl egalează pe al celor mari.

"Pe o scară de la 1 la 10, mi-a plăcut 10. 10 din 10", a spus o fată.

Însă există şi variante pentru cei cărora le e frică de înălţime, dar vor adrenalină. ATV-urile sunt şi ele pregătite, iar traseele diferă în funcţie de dorinţa clienţilor, cel mai scurt este de 5 km, iar cel mai lung de 12 km.

"Noi suntem aici în fiecare zi, de la ora 9, până seara la 5-6, acum depinde de clienţi. Dacă sunt clienţi stăm chiar şi până mai târziu", a spus Teodor Ştefănescu, reprezentant firmă de închiriat ATV-uri.

Preţul unui bilet pentru bob variază între 30 şi 50 de lei, iar pentru pentru un traseu cu ATV-ul între 100 şi 300 de lei.

