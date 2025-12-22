În România va fi deschis al doilea cel mai mare centru logistic pentru livrările militare către Ucraina

Începând cu ianuarie 2026, în România va deveni operațional al doilea cel mai mare centru logistic NATO, care va coordona și asigura livrările de armament către Ucraina, relatează presa de la Kiev, citând o declaraţie preluată de defenseromania.ro a lui Maik Keller, adjunctul comandamentului NATO pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Spațiile de cazare ale personalului armatei americane de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, România, 25 noiembrie 2025 - Profimedia

România va găzdui, începând de luna viitoare, al doilea centru logistic ca mărime pentru transportul ajutorului militar către Ucraina. Noul hub logistic va funcționa în paralel cu centrul existent în Rzeszow, Polonia, relatează RBK-Ucraina.

România va avea al doilea cel mai mare hub logistic pentru Ucraina din ianuarie 2026

Prin centrul din România, NATO va putea dubla capacitatea maximă de tranzit a ajutorului militar oferit Ucrainei de către parteneri. Acest lucru include și mecanismul PURL, prin care SUA vinde armament Ucrainei, iar țările europene achită costurile.

Până în prezent, baza din Rzeszow a fost principala arteră de transport prin care Ucraina primea armament pentru a susține efortul de război iar dependența de un singur punct logistic a reprezentat un risc strategic și o vulnerabilitate.

Prin urmare, lansarea centrului din România, programată pentru sfârșitul lunii ianuarie, va asigura NATO un coridor sudic stabil, esențial pentru aprovizionarea frontului din Donbas și a regiunilor de coastă, scrie RBK-Ucraina.

Generalul german Maik Keller, comandant adjunct al comandamentului NATO, responsabil cu coordonarea sprijinului militar, logistic și de instruire pentru Ucraina, a spus săptămâna trecută că noul centru din România va fi comanda directă a NATO și va fi integrat într-un sistem de corelare a nevoilor operaționale (artilerie, apărare antiaeriană, război electronic) cu capabilitățile donatorilor.

Acesta a declarat că în 2025, aliaţii au livrat Ucrainei circa 220.000 de tone de echipamente militare, prin intermediul a 9.000 de camioane, 1.800 de vagoane de tren și peste 500 de transporturi aeriene strategice.

Cum funcţionează mecanismul PURL

El a explicat și cum funcționează livrările prin mecanismul PURL (acronimul în limba engleză al mecanismului "Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina"): "Statele Unite nu așteaptă plata finală înainte de a începe livrarea. Imediat ce este anunțat un nou pachet PURL, începe furnizarea echipamentelor", a spus Keller.

Maik Keller a declarat că livrările de armament către Ucraina nu au fost reduse, în ciuda deciziei administrației Trump de a opri "donațiile directe". El a subliniat că livrările continuă fără întrerupere.

Potrivit presei ucrainene, la începutul lunii decembrie, ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sibiga, a anunțat că cinci țări au alocat 1 miliard de dolari pentru achiziționarea de armament pentru Ucraina prin mecanismul PURL. Printre livrări s-au numărat rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Pe 12 decembrie, adjuncta secretarului general al NATO, Radmila Sekerinska, a declarat că Ucraina va primi echipamente din depozitele SUA în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, tot în cadrul PURL, până la sfârșitul anului 2025.

Redactia Observator

