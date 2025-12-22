Dacă în ultima vreme v-ați simțit mai obosiți, cu mai puțină energie sau poate somnul nu a fost unul de calitate, puteți da vina pe solstițiul de iarnă. Tocmai am trecut peste cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte, iar lipsa luminii ne poate afecta atât emoțional, cât și fizic. Vestea bună este, totuși, că începând de azi, puțin câte puțin, ziua va deveni mai lungă.

15 ore și 10 minute de întuneric și aproape 9 ore de lumină. Așa a arătat ziua solstițiului de iarnă, un fenomen care ne schimbă starea de spirit și ne face să ne simțim mai obosiți sau mai apatici.

"Fiind ziua mai mică, se întunecă foarte repede și nu prea ai ce să faci în această perioadă. [...] Când văd că se înnoptează mai repede, sigur că îți dă un disconfort, când vezi că e întuneric", a relatat o femeie.

"Într-adevăr, uneori se simte oboseala din cauza luminii, e puțin mai solicitant acum", a explicat o tânără.

De ce avem astfel de stări şi la ce soluţii putem apela

Există totuși câteva soluții care ne ajută să trecem mai ușor peste această perioadă.

Începând de astăzi, perioada de lumină din timpul zilei va începe ușor-ușor să crească.

