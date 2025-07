Admitere liceu 2025. Ierarhia elevilor pe județe și în București, publicată azi de ministerul Educaţiei

Ierarhia la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, pe baza căreia va fi făcută admiterea la liceu urmează să fie publicată vineri, la o zi după ce au fost anunţate rezultatele finale ale examenului de Evaluare Naţională, după soluţionarea contestaţiilor.

Ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) se situează la 83,2%, după soluţionarea contestaţiilor, fiind în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale. În anul 2024, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 74,5%. De asemenea, a crescut numărul elevilor cu media generală 10: de la 75 la 85, mai mare decât anul trecut, când 74 de elevi au obţinut media maximă, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de testare a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media de admitere, calculată pe baza rezultatelor obţinute în acest cadru formal, constituie criteriu pentru admiterea în învăţământul liceal.

Admitere liceu 2025. Unde pot vedea elevii ierarhia pe județe și în București

În acest sens, vineri, 11 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, va fi publicată ierarhia la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

În prima etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat din acest an, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 14 - 21 iulie. Tot în aceste intervale sunt prevăzute şi completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ, respectiv depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Repartizarea computerizată a candidaţilor din seria curentă, precum şi a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2025 - 2026 va avea loc în data de 23 iulie. Ulterior, între 24 şi 29 iulie, dosarele de înscriere vor fi depuse în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi. Soluţionarea situaţiilor speciale post-repartizare, la nivelul comisiilor judeţene de admitere/comisia municipiului Bucureşti, este programată în zilele de 30 iulie şi 1 august.

A doua etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat, rezervată elevilor din seria curentă, precum şi celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor în anul şcolar 2025 - 2026 se desfăşoară în intervalul 1 - 19 august. Potrivit MEC, rata de participare la Examenul de Evaluare Naţională a fost de 95,6 %, cu 152.235 de absolvenţi ai clasei a VIII-a prezenţi dintr-un total de 159.229 absolvenţi înscrişi. Dintre aceştia, 25.618 candidaţi (16,8%) au obţinut medii sub 5 (cinci). Trei elevi au fost eliminaţi (toţi la proba de Limbă şi literatură română), lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu). La proba de Limba şi literatura română, 131.999 de elevi (86,5%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceştia, 489 de elevi au obţinut nota 10 (+15 în raport cu prima afişare). La Matematică, 116.251 de elevi (76,3%) au fost notaţi cu 5 sau peste 5 (cinci). Dintre aceştia, 976 au obţinut note de 10 (+57 în raport cu prima afişare). La Limba şi literatura maternă, 8,365 de elevi (92,3%) au avut note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 131 de candidaţi au obţinut note de 10 (+1 în raport cu prima afişare).

Conform MEC, cele mai mari procente ale mediilor peste 5 au fost obţinute în Bucureşti (94%), Cluj (92,2%), Brăila (89,4%) şi Prahova (88,2%), în timp ce procentele cele mai mici au fost obţinute în judeţele Călăraşi (70,6%),Teleorman (72,4%) şi Mehedinţi (72,6%).

Cele mai multe medii generale de 10 la Evaluarea Naţională au fost obţinute în Bucureşti

De asemenea, cele mai multe medii generale de 10 la Evaluarea Naţională au fost obţinute în Bucureşti (33), din care 10 în Sectorul 1, apoi în judeţele Iaşi (8), Constanţa (6), Braşov şi Cluj (câte 4), Timiş şi Bihor (câte 3), Gorj, Dolj, Teleorman, Ilfov, Sibiu, Buzău, Brăila şi Galaţi (câte 2) şi Bacău, Vaslui, Vrancea, PRahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Olt (câte o medie generală de 10). În restul judeţelor nu a fost obţinută nici o medie generală de 10.

Cele mai multe solicitări pentru vizualizarea lucrărilor au fost depuse la Limba şi literatura română (24.515), urmate de Matematică (21.264) şi de Limba şi literatura maternă (930). Potrivit MEC, au fost depuse, în total, 19.101 contestaţii, reprezentând 6,08% din numărul total de lucrări. MEC notează că acest număr a scăzut comparativ cu anul 2024 (27.640 de contestaţii / 8,76% din numărul de lucrări).

Pe discipline, s-a consemnat următoarea distribuţie:

11.354 de contestaţii pentru lucrări la proba de Limba şi literatura română (14.485 - 2024)

355 de contestaţii pentru lucrări la proba de Limba şi literatura maternă (425 - 2024)

7.392 de contestaţii pentru lucrări la proba de Matematică (12.730 - 2024).

Pentru 11.648 de lucrări (14.720 de lucrări în anul 2024), reevaluarea în urma depunerii contestaţiilor a generat schimbarea notei prin creştere, în timp ce pentru 5.454 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere (9.646 de lucrări în anul 2024). La proba de limba şi literatura română, în cazul a 78,75% dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 569 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La matematică, în cazul a 98,84% dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 1.410 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de limba şi literatura maternă, în cazul a 69.30% dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 20 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată.

Admitere la liceu 2025 - 2026. Cum se face repartizarea

Specialiştii au făcut o serie de recomandări legat de completarea fişelor de înscriere la liceu în 2025. Printre acestea se regăseşte ideea de a bifa cât mai multe opţiuni de licee dorite, astfel încât elevul să fie sigur că obţine înscrierea la unul dintre liceele dorite. De asemenea, se recomandă completarea fişei de înscriere la liceu cu efectuarea unor alegeri oneste, respectiv să bifăm licee unde ştim că am avea şanse să fim admişi raportat la rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională 2025. Repartizarea se face în limita locurilor aprobate prin planul de școlarizare. În cazul în care doi candidați au aceleași medii de admitere, ei vor fi departajați după următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor V-VIII;

nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;

nota obținută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale;

nota obținută la Limba maternă din cadrul Evaluării Naționale;

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de elevii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.

Calendarul admiterii la liceu 2025 - 2026

Ministrul Educaţiei a anunțat calendarul admiterii la liceu 2025 - 2026:

► 10 iulie 2025 - Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

► 11 iulie 2025 - Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

► 11 iulie 2025 - Este anunţată ierarhia la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

► 14 iulie 2025 - Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată. Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

► 14 - 21 iulie 2025 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

Repartizarea computerizată în licee se va face pe baza mediei de la Evaluarea Națională și a opțiunilor exprimate de elevi. Fișele de înscriere vor fi completate în perioada 11-15 iulie 2025, iar repartizarea are loc pe 19 iulie 2025.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu 2025

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2025-2026, în perioada 24 - 29 iulie 2025.

Dosarul de înscriere conține:

a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

d) fișa medicală.

Anul trecut, la Colegiul "Sf Sava", ultima medie de admitere a fost 9.90. În topul specializărilor, urmează Colegiul "Gheorghe Lazăr", apoi Colegiul "Spiru Haret" si Colegiul "Tudor Vianu". Clasamentul se schimbă în funcţie de ultimă medie de admitere la liceu. Iată, Colegiul "Tudor Vianu", "Gheorghe Lazăr", "Sf Sava" din Bucureşti, "Emil Racoviţă" din Cluj Napoca, "Spiru Haret" din Bucureşti şi "Mircea cel Bătrân" din Constanţa.

