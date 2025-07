Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ale examenului de Evaluare Națională, au fost publicate joi pe site-ul dedicat. În total, au fost depuse 19.101 contestații, reprezentând 6,08% din numărul total de lucrări. Cele mai multe, 11.354, au fost depuse pentru lucrări la proba de Limba și literatura română, alte 7.392 pentru lucrări la proba de Matematică și 355 pentru lucrări la proba de Limba și literatura maternă. Pentru 11.648 de lucrări, reevaluarea în urma depunerii contestațiilor a generat schimbarea notei prin creștere, în timp ce pentru 5.454 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere. La proba de limba și literatura română, în cazul a 78,75% dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 569 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. La matematică, în cazul a 98,84% dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 1.410 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. La proba de limba și literatura maternă, în cazul a 69.30% dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 20 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. Prin urmare, în urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 se situează la 83,2%, în creștere cu 0,1% (122 de elevi) față de rezultatele inițiale. În anul 2024, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 74,5%.