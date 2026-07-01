Ce se întâmplă cu elevii care nu au ajuns la timp la BAC din cauza traficului afectat de furtună

Traficul în Bucureşti este în continuare afectat în urma furtunii de cod roşu din cursul serii de marţi. Şi Magistrala 1 de metrou este afectată, după ce staţia Piaţa Victoria 2 s-a inundat. Nu e de mirare că elevii care aveau de susţinut proba obligatorie a Bacalaureatului nu au putut ajunge la timp.

Deşi trebuiau să fie în săli până la 8.30, profesorii le-au permis să mai intre şi după această oră, celor care au întârziat 5-10 minute. Cu toate acestea, odată cu subiectele sosite la ora 9, întârziaţii nu mai pot intra la examen.

Din acest motiv, Inspectorul Şcolar Feneral al Municipiului București și secretarul de stat Sorin Ion au anunțat ca elevii care nu ajung până la 9 să susțină proba de astăzi de la BAC, pot susține la ora 13 proba și vor primi subiectul de rezervă.