Furtuna nu ar fi singura problemă a zilei de 1 iulie. De azi avem cod roşu de scumpiri.

Fără guvern cu puteri depline plafonarea adaosului comercial la benzină şi motorină expiră, la fel şi tăierea accizei la motorină. Aşa că de mâine vom vedea benzina aproape de 9 lei, iar motorina 10. Câteva zeci de lei în plus la fiecare plin.

Tot de miercuri, salariul minim brut creşte la 4.325 de lei. Practic, 275 de lei în plus. În mână, oamenii vor primi cu aproximativ 125 de lei mai mult. Dar, ce să vezi, amenzile de circulaţie se calculează în funcţie de salariul minim. Aşa că punctul de amendă ajunge la 216,5 lei, iar cea mai mică amendă nu va coborî sub pragul de 433 de lei. Amenzile pentru contravenţii grave cresc şi cu câteva sute de lei.

Taxe noi pentru comenzile de pe Temu și Shein

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"Amendă" vom primi şi de la Temu şi Shein. E un fel de a spune, pentru că de azi intră în vigoare o nouă taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de articole din coletele cu o valoare de sub 150 de euro. O taxă care se adaugă celei de 25 de lei pe colet, de până acum. Astfel cu siguranţă, în cazul multor produse vom da mai mult pe taxe decât pe produsul în sine.

Plafonarea alimentelor se schimbă de astăzi

Şi dacă suntem descurajaţi să cumpărăm din afara UE, s-ar putea să avem o surpriză când vom cumpăra şi Made in România. Tot de azi intră în vigoare noua formă de plafonare la alimente, plafonare care nu se mai aplică însă şi la procesatori. Aşa că, atenţie la etichete.