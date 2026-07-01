Furtunile au dat peste cap circulaţia trenurilor CFR. Întârzieri înregistrate pe mai multe rute

În urma condiţiilor meteorologice din numeroase de zone de ţară, de marţi seară, circulaţia feroviară a fost dereglată. Furtunile de cod roşu au dus la întreruperile alimentării cu energie electrică a liniei de contact, dar şi căderi de arbori pe căile ferate, potrivit Mediafax.

Potrivit CFR Călători, compania a pus la dispoziția administratorului infrastructurii feroviare, CFR SA, locomotive diesel pentru a limita efectele incidentelor și pentru a permite reluarea circulației după îndepărtarea arborilor și eliberarea căii ferate.

Rutele unde circulaţia rămâne dereglată

În zona Periș-Crivina, circulația rămâne perturbată, fiind afectate 16 trenuri de călători, dintre care 10 trenuri Interregio și șase trenuri Regio.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, circulația este întreruptă pe Magistrala 800 București-Constanța, în zona Mircea Vodă, unde cinci trenuri de călători staționează pe traseu. Este vorba despre patru trenuri Interregio și un tren Regio.

Probleme sunt și pe Magistrala 100 București-Craiova, în zona Măldăieni, unde trei trenuri de călători sunt oprite în parcurs după ce pantografele unor trenuri de marfă au fost avariate.

Echipele intervin în toate zonele afectate pentru remedierea problemelor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Compania avertizează că trenurile de călători vor înregistra întârzieri din cauza incidentelor și a lucrărilor necesare pentru restabilirea traficului feroviar.