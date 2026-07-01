Incendiile de vegetaţie fac din nou prăpăd în Grecia, de data aceasta într-o zonă din apropiere de Salonic. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid spre zone din apropierea locuințelor. Autoritățile au transmis un mesaj locuitorilor din zona Liti, recomandându-le să fie pregătiți pentru o eventuală evacuare. Asta după ce cadavrul unui bărbat a fost găsit în pădure, iar o femeie în vârstă de 40 de ani a fost salvată la limită, însă a suferit arsuri. Operațiunea de stingere continuă.

Două persoane au fost găsite moarte în urma unui incendiu de vegetație scăpat de sub control în nordul Greciei, care a forțat locuitorii unui sat din apropiere să își părăsească locuințele, potrivit CNN.

Trupul unui bărbat a fost descoperit într-o zonă arsă de lângă Liti, la aproximativ 15 kilometri de orașul Salonic. Un al doilea trup, care nu a fost încă identificat, a fost găsit ulterior într-o casă aflată într-o zonă împădurită din apropierea satului.

O femeie salvată din apropierea casei, care suferise arsuri, este acum în stare stabilă la spital. De asemenea, un copil de 12 ani a fost dat dispărut.

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Focul continuă să se extindă

Peste 100 de pompieri, zeci de autospeciale și cel puțin șapte aeronave încearcă să țină incendiul sub control. Echipele de intervenție se confruntă cu flăcări de aproximativ 5 kilometri lungime, care continuă să se extindă.

Cauza incendiului, care s-a extins rapid către o pădure din apropiere, nu a fost încă stabilită.

Regiunea se afla sub avertizare de risc ridicat de incendii de vegetație, iar condițiile de secetă și vântul puternic au îngreunat intervențiile și au provocat reaprinderi repetate.

Marți seară, flăcările se extindeau spre satul apropiat Melissochori.

Copilul dat dispărut ar fi fiul bărbatului găsit mort anterior și al femeii rănite.

Este cel mai recent incendiu de pădure izbucnit în Grecia în ultimele zile, în timp ce țara se apropie de vârful sezonului turistic. Incendiile de vegetație au devenit tot mai frecvente în Grecia pe timpul verilor marcate de secetă și valuri de căldură.