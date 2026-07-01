Furtuna a adus tarife record la ridesharing în Capitală. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă
Haosul din trafic după furtuna de cod roșu s-a tradus și în tarife mult mai mari pentru transportul prin aplicațiile de ridesharing. În această dimineață, un traseu între centrul Capitalei și nordul Bucureștiului era tarifat la aproape 90 de lei, cu zeci de lei peste prețul obișnuit.
Capturile realizate în această dimineață arată că o cursă Bolt între Bulevardul Ferdinand I și zona Antena 3, de aproximativ 7 kilometri, era tarifată la 89,9 lei pentru categoria standard.
Tarifele au explodat
În același interval, pe o altă rută din centrul Capitalei, o cursă Uber de numai câțiva kilometri ajungea la aproape 70 de lei, iar varianta Premium depășea 90 de lei.
Creșterea tarifelor vine în contextul în care Bucureștiul încearcă încă să își revină după una dintre cele mai puternice furtuni din ultimele decenii. Zeci de artere au fost blocate de copaci căzuți și acumulări masive de apă, circulația metroului este afectată pe Magistrala 1, iar mii de oameni și-au schimbat planurile de deplasare.
În astfel de situații, aplicațiile de ridesharing folosesc tarifarea dinamică, iar prețurile cresc atunci când cererea depășește cu mult numărul de șoferi disponibili. Astfel, curse care în mod obișnuit costă 40-50 de lei au ajuns în această dimineață la aproape 90 de lei.
Prețurile au început să crească încă de la miezul nopții
Primele majorări ale tarifelor au apărut încă din timpul nopții. La ora 00:14, o cursă între Strada Lipscani și KFC Drive-Thru Mihai Bravu era tarifată la 93,99 lei pentru categoria Comfort și 94,98 lei pentru Priority. Chiar și cea mai ieftină variantă disponibilă, Wait & Save, costa 71,09 lei, în timp ce o cursă UberX ajungea la 81,94 lei, pe fondul cererii ridicate și al traficului afectat de furtună.
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