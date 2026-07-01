Observator » Ştiri economice » Furtuna a adus tarife record la ridesharing în Capitală. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă

Furtuna a adus tarife record la ridesharing în Capitală. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă

Furtuna a adus tarife record la ridesharing în București. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă Galerie (4)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 01.07.2026, 10:33 | Modificat la 01.07.2026, 11:02

Haosul din trafic după furtuna de cod roșu s-a tradus și în tarife mult mai mari pentru transportul prin aplicațiile de ridesharing. În această dimineață, un traseu între centrul Capitalei și nordul Bucureștiului era tarifat la aproape 90 de lei, cu zeci de lei peste prețul obișnuit.

Capturile realizate în această dimineață arată că o cursă Bolt între Bulevardul Ferdinand I și zona Antena 3, de aproximativ 7 kilometri, era tarifată la 89,9 lei pentru categoria standard.

Tarifele au explodat

În același interval, pe o altă rută din centrul Capitalei, o cursă Uber de numai câțiva kilometri ajungea la aproape 70 de lei, iar varianta Premium depășea 90 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Furtuna a adus tarife record la ridesharing în București. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă

Creșterea tarifelor vine în contextul în care Bucureștiul încearcă încă să își revină după una dintre cele mai puternice furtuni din ultimele decenii. Zeci de artere au fost blocate de copaci căzuți și acumulări masive de apă, circulația metroului este afectată pe Magistrala 1, iar mii de oameni și-au schimbat planurile de deplasare.

În astfel de situații, aplicațiile de ridesharing folosesc tarifarea dinamică, iar prețurile cresc atunci când cererea depășește cu mult numărul de șoferi disponibili. Astfel, curse care în mod obișnuit costă 40-50 de lei au ajuns în această dimineață la aproape 90 de lei.

Prețurile au început să crească încă de la miezul nopții

Primele majorări ale tarifelor au apărut încă din timpul nopții. La ora 00:14, o cursă între Strada Lipscani și KFC Drive-Thru Mihai Bravu era tarifată la 93,99 lei pentru categoria Comfort și 94,98 lei pentru Priority. Chiar și cea mai ieftină variantă disponibilă, Wait & Save, costa 71,09 lei, în timp ce o cursă UberX ajungea la 81,94 lei, pe fondul cererii ridicate și al traficului afectat de furtună.

Pe acelaşi subiect
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
uber bolt ridesharing cursa taxi bucuresti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.