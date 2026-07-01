Furtuna a adus tarife record la ridesharing în Capitală. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă

Furtuna a adus tarife record la ridesharing în București. Cât au avut de plătit bucureștenii pentru o cursă

Creșterea tarifelor vine în contextul în care Bucureștiul încearcă încă să își revină după una dintre cele mai puternice furtuni din ultimele decenii. Zeci de artere au fost blocate de copaci căzuți și acumulări masive de apă, circulația metroului este afectată pe Magistrala 1, iar mii de oameni și-au schimbat planurile de deplasare.

În astfel de situații, aplicațiile de ridesharing folosesc tarifarea dinamică, iar prețurile cresc atunci când cererea depășește cu mult numărul de șoferi disponibili. Astfel, curse care în mod obișnuit costă 40-50 de lei au ajuns în această dimineață la aproape 90 de lei.

Prețurile au început să crească încă de la miezul nopții

Primele majorări ale tarifelor au apărut încă din timpul nopții. La ora 00:14, o cursă între Strada Lipscani și KFC Drive-Thru Mihai Bravu era tarifată la 93,99 lei pentru categoria Comfort și 94,98 lei pentru Priority. Chiar și cea mai ieftină variantă disponibilă, Wait & Save, costa 71,09 lei, în timp ce o cursă UberX ajungea la 81,94 lei, pe fondul cererii ridicate și al traficului afectat de furtună.