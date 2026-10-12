Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici

România a devenit o destinație tot mai căutată de tinerii francezi care vor să devină medici, dar nu reușesc să obțină un loc la facultățile din țara lor. La Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca învață aproape 1.900 de studenți francezi, atrași de sistemul de admitere și de posibilitatea de a studia în limba maternă. Deși plătesc taxe de aproximativ 10.000 de euro pe an și apreciază condițiile de studiu, mulți își propun să se întoarcă în Franța după absolvire, scrie Adevărul.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca găzduiește cea mai mare comunitate de studenți francezi din România. Prezența lor este vizibilă în special pe străzile din apropierea facultății, unde limba franceză se aude frecvent în cafenele și restaurante, după cum arată un material realizat de Weekend Adevărul.

În acest an, 420 de tineri din Franța au fost admiși la cele trei facultăți ale universității: Medicină Generală, Medicină Dentară și Farmacie.

Concurența a fost ridicată, cu cinci candidați pe loc la Medicină Generală și 14 candidați pe loc la Medicină Dentară, unde peste 1.000 de persoane au concurat pentru 75 de locuri.

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De ce aleg francezii să studieze Medicina în România

Romain Gaultier, un tânăr din Metz, este student în anul III la Medicină Generală. A ajuns la Cluj după ce nu a reușit să fie admis la o facultate din Franța și a căutat alternative în alte țări europene.

"M-am uitat și în Spania, dar nu am fost admis, așa că mi-am încercat norocul la Cluj și a mers", a povestit acesta pentru Adevărul.

În România, admiterea studenților internaționali se face pe baza evaluării dosarelor, care includ rezultatele școlare și realizările personale. Locurile sunt cu taxă, iar Romain plătește aproximativ 10.000 de euro anual, față de circa 20.000 de euro cât l-ar fi costat studiile în Spania.

Tânărul spune că facultatea este solicitantă. Cursurile încep, de regulă, la ora 8:00 și se pot prelungi până la 20:00, iar după program mai studiază două sau trei ore.

Una dintre provocări este limba română. Studenții francezi au trei ore de curs săptămânal, însă din anul IV profesorii pot folosi româna la cursuri.

"Eu deocamdată știu să mă prezint în română", a mărturisit Romain.

Studenții francezi preferă sistemul din România, dar vor să profeseze în alte țări

Solenne Gatuso, originară din Nisa, a ales și ea Clujul după ce nu a reușit să promoveze examenul de selecție pentru anul II la Medicina din Franța.

"Din 1.000 de studenți, au intrat 160 în anul II, iar eu nu m-am numărat printre ei. Uneori ajung în anul II doar 10%", a explicat tânăra.

Studenta consideră că nivelul profesorilor este comparabil cu cel din Franța, însă apreciază sistemul de învățământ din România pentru că presupune mai puțină presiune și oferă mai multe oportunități de practică.

"Profesorii sunt la fel, nu văd nicio diferență. Însă prefer sistemul de aici pentru că nu e atât de stresant", a spus ea.

Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi studenți nu intenționează să profeseze în România.

Romain vrea să urmeze rezidențiatul în Elveția, pentru a evita examenul dificil din Franța, și ulterior să se întoarcă în țara natală.

Solenne ia în calcul să își facă specializarea în România, după care să revină în Franța, unde speră să profeseze fără dificultăți.

Cât costă viața de student la Cluj

Deși universitatea oferă aproximativ 2.300 de locuri în cămine, mulți dintre studenții francezi preferă să locuiască în apartamente închiriate.

Solenne plătește 600 de euro lunar pentru o locuință în apropierea facultății, în timp ce Romain a găsit un apartament cu două camere pentru 500 de euro, la aproximativ 20 de minute de universitate.

Pe lângă chirie, fiecare cheltuiește în jur de 300 de euro lunar pentru mâncare și alte produse necesare.

Pentru cei care aleg căminele, condițiile diferă. Unele camere au două paturi și baie proprie, în timp ce altele găzduiesc patru persoane și au grupuri sanitare comune.

Manuelle, studentă în anul II, plătește aproximativ 100 de euro lunar pentru un loc într-o cameră cu patru paturi și se declară nemulțumită de condiții.

"Spațiul e foarte mic și nu avem toalete în cameră. Toalete, dușuri, spațiu de gătit, toate sunt pe hol și nu întotdeauna e curat. E foarte incomod, iar noaptea e gălăgie", a explicat ea.

Meniu de 10 lei la cantina universității

Studenții UMF beneficiază de mese la prețuri reduse în cele două cantine universitare. Un meniu care include două preparate costă doar 10 lei.

Universitatea oferă și cafea la 7 lei, acces gratuit la servicii medicale studențești, inclusiv stomatologice, precum și consiliere psihologică și orientare în carieră.

Cu toate acestea, Romain și Solenne preferă să gătească acasă, deoarece restaurantele din oraș li se par destul de scumpe.

În timpul liber, cei doi fac sport și ies cu prietenii, majoritatea din comunitatea franceză.

Solenne spune că apreciază siguranța din Cluj-Napoca, dar și atitudinea localnicilor.

"La Cluj văd mai mulți polițiști pe stradă, mă simt mai în siguranță, mai ales noaptea când mă întorc de undeva", a declarat studenta.

"Aici, sunt mai prietenoși. Românii sunt foarte amabili. În plus, la magazine și în restaurante, majoritatea știu engleză", a adăugat ea.

România pregătește viitori medici pentru Franța, în timp ce se confruntă cu propriul deficit de personal

Numărul mare de studenți francezi reprezintă o sursă importantă de venit pentru universitățile românești, însă beneficiile pentru sistemul medical din România sunt limitate dacă absolvenții aleg să lucreze în străinătate.

Antoine Hamel, decan al Facultății de Medicină din Nantes și membru al Conferinței decanilor facultăților de medicină din Franța, a declarat pentru Le Monde că "studenții francezi reprezintă o mană cerească financiară pentru facultățile din România".

Oficialul francez a criticat însă posibilitatea ca tinerii să ocolească sistemul de admitere din țara natală prin înscrierea la universități din străinătate, considerând că această alternativă poate favoriza candidații care dispun de resurse financiare.

Pe de altă parte, universitățile românești oferă o oportunitate celor care nu reușesc să treacă de selecția strictă din Franța, dar își doresc să urmeze o carieră medicală.