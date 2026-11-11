Când intră bursele școlare în noiembrie. Elevii primesc banii pentru două luni

Elevii care beneficiază de burse școlare vor primi, pe 20 noiembrie, banii pentru lunile septembrie și octombrie. Plățile includ bursele de merit, sociale și tehnologice, iar sumele vor fi virate pe card.

Vești bune pentru elevi și părinți. Bursele școlare aferente primelor două luni ale anului școlar 2026-2027 vor fi plătite pe 20 noiembrie. Elevii eligibili vor primi banii pentru lunile septembrie și octombrie, în funcție de tipul de bursă acordat.

Când se plătesc bursele școlare în noiembrie 2026

Potrivit calendarului de plată, bursele școlare sunt acordate lunar, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. În noiembrie, elevii vor primi însă banii pentru două luni, respectiv septembrie și octombrie.

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Astfel, prima plată din anul școlar 2026-2027 va include sumele aferente ambelor luni. Ulterior, bursele vor fi achitate conform calendarului obișnuit de plată.

Ce tipuri de burse primesc elevii

În anul școlar 2026-2027, elevii eligibili pot beneficia de mai multe categorii de burse, în funcție de criteriile stabilite prin metodologia în vigoare. Printre acestea se numără bursele de merit, acordate pentru rezultate școlare deosebite, bursele sociale, destinate elevilor care provin din familii cu venituri reduse sau care se află în situații speciale, precum și bursele tehnologice.

Când ajung banii pe cardurile elevilor

Banii urmează să fie virați pe 20 noiembrie, iar momentul în care aceștia devin disponibili poate depinde de procesarea plăților de către bănci.

Elevii și părinții pot verifica disponibilitatea sumelor în conturile bancare asociate plății burselor. Următoarele plăți vor fi realizate lunar, potrivit calendarului stabilit pentru acordarea burselor școlare.

Valoare burse școlare septembrie și octombrie 2026

Bursa de merit, în valoare de 450 de lei ar urma să fie de 368,18 lei pe luna septembrie 2026 și 347,72 pe luna noiembrie. Totalul de plată în noiembrie pentru ambele luni ar fi de 715,90 lei.

Bursa tehnologică, în valoare de 300 de lei, ar urma să fie 245,45 de lei pe luna septembrie și 231,81 de lei pe luna octombrie. Totalul de plată ar fi 477,26 de lei

Cuantumul burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027

Începând cu anul școlar 2026-2027, cuantumul burselor este:

pentru bursa de merit — 450 lei/lună;

pentru bursa socială — 300 lei/lună;

pentru bursa tehnologică — 300 lei/lună.”

Mai multe informaţii despre acordarea burselor, găsiţi aici!