În grupele de nivel antepreşcolar (creşă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri. În grupele de nivel preşcolar (grădiniţă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, tot în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

"În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune. Etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea aceleiaşi grădiniţe/creşe şi în anul şcolar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creşă/grădiniţă sunt locurile rămase libere după această etapă", a explicat MEC.

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Grupa mare şi cea mijlocie fac parte din învăţământul obligatoriu.

Înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani.

Forma finală a calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Etapa de reînscrieri este cuprinsă între 17 - 21 mai 2027

În această perioadă sunt reînscrişi, pentru anul şcolar următor, copiii care frecventează unitatea de învăţământ în anul şcolar curent, ca urmare a exprimării acestei opţiuni de către părinţii/reprezentanţii legali printr-o cerere scrisă.

Pentru unităţile de învăţământ care au şi grupe de nivel antepreşcolar, copiii de 3 ani din grupa mare de la creşă pot fi reînscrişi în grupa mică de la grădiniţă, în limita locurilor disponibile. În cazul în care numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor disponibile, vor fi aplicate criteriile generale şi specifice de departajare.

Pe 21 mai 2027 se vor afişa rezultatele şi locurile libere după finalizarea etapei de reînscrieri.

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 24 mai - 18 iunie 2027

Înscriere se face în baza celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, astfel: 24 - 28 mai 2027 (colectare cereri), 2 - 8 iunie 2027 (procesare cereri faza I - prima opţiune), 9 - 14 iunie 2027 (procesare cereri faza a II-a - a doua opţiune), 15 - 18 iunie 2027 (procesare cereri faza a III-a - a treia opţiune).

Pe 18 iunie 2027 se vor afişa rezultatele şi locurile libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscriere este cuprinsă între 28 iunie - 16 iulie 2027.

Înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma primei etape, pe baza celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere, se face astfel: 28 iunie - 2 iulie 2027 (colectare cereri), 5 - 7 iulie 2027 (procesare cereri faza I - prima opţiune), 8 - 12 iulie 2027 (procesare cereri faza a II-a - a doua opţiune), 13 - 15 iulie 2027 (procesare cereri faza a III-a - a treia opţiune).

Pe 16 iulie 2027 vor fi afişate rezultatele şi locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări este cuprinsă între 19 - 31 august 2027. Înscrierea, pe locurile libere, în baza solicitărilor părinţilor depuse la Inspectoratele şcolare judeţene sau din Bucureşti, a copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape.

În această etapă pot fi înscrişi: copiii care au rămas nerepartizaţi după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani, copiii pentru care s-a solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi ca urmare a avizului negativ al Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională şi al Capitalei, copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică din învăţământul preşcolar.

Pe 31 august 2027 vor fi afişate rezultatele şi locurile libere după etapa de ajustări.