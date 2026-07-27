Românul admis la prestigioasa universitate ETH Zurich după performanțe de top la cinci olimpiade de chimie

Drumul către marea performanță academică necesită ani de pregătire intensă. Un exemplu în acest sens este Călin Niță, fost elev al Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, care studiază în prezent la Facultatea de Chimie a ETH Zurich din Elveția, una dintre cele mai bine cotate universități la nivel mondial.

Datorită rezultatelor sale academice și parcursului competițional constant, tânărul a fost selectat în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acest demers, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are ca scop identificarea și susținerea tinerilor cu un potențial demonstrat, oferindu-le vizibilitatea pe care o merită în spațiul public. Pentru Călin, admiterea la ETH Zurich reprezintă doar prima etapă dintr-un plan pe termen lung, obiectivul său principal fiind construirea unei cariere solide în cercetarea științifică la cel mai înalt nivel.

Orientarea sa către chimie a venit ca urmare a unei explorări atente a științelor exacte. În anii de gimnaziu, el a concurat la olimpiadele naționale de fizică, însă în clasa a noua a realizat că adevărata sa vocație este, de fapt, chimia. Un rol decisiv în această schimbare de direcție l-a avut profesoara sa, doctor Florica Ionică, cea care l-a îndrumat și l-a ajutat să își valorifice potențialul.

Confirmarea acestei alegeri a apărut imediat, în clasa a zecea, când a obținut primul loc la Olimpiada Națională de Chimie. De-a lungul liceului, a adunat cinci participări la această competiție națională de anvergură, iar ultima sa prezență, în anul 2025, i-a adus premiul al doilea și calificarea directă în lotul lărgit al României.

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Tânărul a explicat acest ultim succes prin faptul că a reușit să concureze fără presiunea emoțională pe care și-o impunea de obicei, găsind echilibrul necesar între munca depusă și controlul stresului. Rezultatele sale interne includ și o mențiune la Concursul Național de Chimie „Costin D. Nenițescu”, organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Interesul său pentru știință a depășit granițele laboratorului de chimie, extinzându-se către domeniul aerospațial, unde a obținut performanțe notabile la nivel internațional.

În timpul claselor a zecea și a unsprezecea, Călin Niță a activat în echipele Delphos și Anebris în cadrul competiției Gerard K. O'Neill Space Settlement Contest, un eveniment științific de prestigiu organizat în Statele Unite de National Space Society. Ambele echipe au reușit performanța de a câștiga, doi ani la rând, premiul întâi la categoria echipelor mari, succes care le-a permis membrilor să călătorească în America pentru festivitatea de premiere.

Mai mult, în ultimul an de participare, Călin a preluat direct rolul de lider al echipei Anebris, asumându-și coordonarea proiectului care avea să obțină distincția internațională. Integrarea sa actuală în mediul universitar extrem de competitiv de la ETH Zurich confirmă valoarea acestui parcurs educațional complex, aducând în atenția publicului un exemplu de excelență construită pas cu pas.