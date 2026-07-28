PSD a depus plângere penală împotriva Guvernului. Pîslaru acuză "un sabotaj asupra interesului național"

Sorin Grindeanu a declarat azi că PSD a făcut 12 plângeri pentru tot atâtea hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan. Liderul PSD îi cere premierului să retragă hotărârea privind conservarea biodiversității, jalon PNRR, și să o trimită în Parlament. În caz contrar, va fi unicul vinovat de pierderea fondurilor din PNRR. În replică, Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor, l-a acuzat pe Grindeanu de "act de sabotaj asupra interesului național al României".

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, i-a cerut marţi premierului interimar Ilie Bolojan să retrimită în Parlament proiectul de hotărâre privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, avertizând că, în caz contrar, România riscă să piardă un miliard de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

El a amintit că pe alte 12 hotărâri de guvern adoptate de Executivul interimar a depus plângeri prealabile, sesizând ulterior şi Curtea de Apel Bucureşti. "PSD a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în şedinţa de guvern din 23 iulie, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total, au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri. Parcurgerea procedurii acesteia este obligatorie, însă legea permite sesizarea instanţei cu o cerere separată de suspendare, fără a aştepta răspunsul Guvernului. Acesta e motivul pentru care astăzi PSD sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate, iar cea încă nepublicată a rămas una singură. (...) Din cele 12 HG-uri, 11, aşa cum am spus mai devreme, au fost deja publicate în Monitorul Oficial şi au putut fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti şi aşteptăm şi publicarea HG-ului privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii. De aceea, fac încă un apel la premierul demis Ilie Bolojan să retragă acest HG şi să-l trimită de urgenţă la Parlament", a declarat Sorin Grindeanu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Grindeanu a susţinut că, dacă Executivul nu va proceda astfel, responsabilitatea pentru eventuala pierdere a unui miliard de euro din PNRR îi va reveni premierului interimar. "Îl asigur, şi asigur pe toată lumea, şi îl asigur şi pe premierul demis, că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect şi vom acorda toată atenţia cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport, nu va distruge capacităţile de producţie a energiei hidro şi nici nu va compromite şansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră. Şi aici vă readuc aminte ce s-a întâmplat pe autostrada Lugoj-Deva, pe care ar fi trebuit să se circule deja acum, dacă nu ar fi apărut ad-hoc nişte norme de mediu care ne-au obligat să construim acele faimoase tuneluri pentru urşi, urşi care nu există în acea zonă. Aşadar, încă o dată, aş spune aşa, ca să fiu bine înţeles: Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea! Trimite acest proiect la Parlament şi îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru, şi vom pierde acel miliard, eşti unicul vinovat pentru această situaţie", a transmis Grindeanu.

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Dragoş Pîslaru, replică pentru Sorin Grindeanu

Replica a venit din partea lui Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care acuză PSD-ul că încearcă să saboteze România. "Nu mai e nicio surpriză pentru nimeni, PSD face ce știe mai bine: blochează modernizarea României. PSD a depus o plângere penală împotriva Guvernului Bolojan, contestând inclusiv Hotărârea privind Strategia națională pentru biodiversitate. Este nu doar un un gest de iresponsabilitate politică, ci un act de sabotaj asupra interesului național al României. În joc este jalonul PNRR în valoare de aproape 1 miliard Euro. Această hotărâre are avizul Ministerului Justiției și nu introduce nicio politică nouă, ci pune în aplicare obligații pe care România și le-a asumat deja. Blocarea ei nu lovește în Guvernul Bolojan, așa cum PSD încearcă în mod disperat, ci în absorbția fondurilor europene, în credibilitatea externă a țării și, în cele din urmă, în cetățenii care beneficiază de aceste investiții.

Reamintesc, România are termen până la 31 august să finalizeze jaloanele restante din PNRR. Într-un moment în care fiecare zi contează pentru recuperarea întârzierilor acumulate, PSD alege să transforme un calendar tehnic, negociat la nivel european, într-un război politic lipsit de sens. Cine plătește prețul unei eventuale suspendări? Nu Guvernul, nici Parlamentul, ci România, adică fiecare dintre noi. Solicit public reprezentanților PSD să-și asume consecințele economice ale acestui demers juridic. Noi ne vom continua activitatea cu același obiectiv: îndeplinirea integrală a angajamentelor PNRR și aducerea în țară a tuturor miliardelor rămase. Indiferent de sabotajul PSD, România va merge înainte", a fost mesajul postat de Dragoş Pîslaru pe contul său de Facebook.

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Reacţia oficială a Guvernului

Redăm mai jos reacţia oficială şi integrală a Guvenului României:

"Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială.

Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanță a acestor acte normative este că Guvernul și-ar fi depășit, prin adoptarea lor, atribuțiile de cabinet interimar, acuzație infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al ministerului Justiției.

Printre Hotărârile de Guvern pe care PSD vrea să le blocheze se numără trei Jaloane PNRR.

1. Jalonul 508 - Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având că obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014. Adoptată în ședința din 16 iulie

2. Jalonul 383 - Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap. Adoptată în ședința din 23 iulie.

3. Jalonul 31 - Hotărârea Guvernului adoptată la 23.07.2026, având că obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030. Adoptată în ședința din 23 iulie

Dacă aceste Hotărâri de Guvern nu vor intra în vigoare până la data de 31 august, România va suporta penalități de 1 miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității și zeci de milioane pentru celelalte două. Dar în războiul său iresponsabil cu Guvernul, PSD este dispus să sacrifice și interesele unor categorii sociale care au nevoie de sprijin.

Spre exemplu, PSD urmărește să suspende Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 privind procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap. Aceasta se referă la procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate vor beneficia de sprijin financiar pentru locuire și pentru tranziția către o viață independentă. 5.411 persoane adulte cu dizabilități sunt în această situație, iar în lipsa acestor prevederi procesul dezinstituționalizării ar fi compromis.

Tot PSD dorește suspendarea și anularea Hotărârii de Guvern privind procedurile necesare prin care tinerii NEET (între 19 și 26 de ani, fără loc de muncă), persoanele vulnerabile și angajatorii vor putea beneficia de măsurile de sprijin pentru ocuparea forței de muncă. Această HG punea în aplicare OUG nr. 11/202 inițiată tocmai de ministrul PSD al Muncii Florin Manole.

PSD dorește să suspende și Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce. Normele urmăresc inclusiv garantarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil pentru persoanele sancționate.

În total au fost făcute 12 plângeri prealabile privind următoarele Hotărâri de Guvern:

1. Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având ca obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014. Adoptată în ședința din 16 iulie

2. Hotărârea Guvernului nr. 546/16.07.2026, având ca obiect aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2026. Adoptată în ședința din 16 iulie.

3. Hotărârea Guvernului nr. 547/16.07.2026, având că obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006. Adoptată în ședința din 16 iulie.

4. Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce. Adoptată în ședința din 9 iulie.

5. Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026. Adoptată în ședința din 2 iulie.

6. Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Adoptată în ședința din 2 iulie.

7. Hotărârea Guvernului nr. 509/26.06.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare că parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Adoptată în ședința din 26 iunie.

8. Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Adoptată în ședința din 26 iunie.

9. Hotărârea Guvernului cu nr. 569/2026, adoptată la 23.07.2026, având că obiect procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap. Adoptată în ședința din 23 iulie.

10. Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect având că obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă. Adoptată în ședința din 23 iulie.

11. Hotărârea Guvernului cu nr. 571/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio. Adoptată în ședința din 23 iulie.

12. Hotărârea Guvernului cu număr încă neidentificat, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030. Adoptată în ședința din 23 iulie.

Guvernul României a adoptat toate Hotărârile de Guvern cu respectarea procedurilor legale și constituționale"