Facultatea la care numărul candidaţilor a crescut cu 500% faţă de 2025

Creştere spectaculoasă la Facultatea de Geologie şi Geofizică din cadrul Universităţii Bucureşti: la programul Geofizică, numărul candidaturilor a crescut de la 15 în 2025, la 93 în 2026 - o creştere de mai bine de 500%. Reprezentanţii Universităţii citesc această creştere în cheia nevoii tot mai mari de specialişti în domeniu, în contextul în care sectorul energetic se află în transformare.

Nu doar programul de Geofizică a avut un asemenea salt. Şi la Geologie sunt 112 candidaţi, faţă de doar 39 anul trecut, ceea ce reprezintă o creştere de aproape 200%.

Aceste cifre se traduc într-o concurenţă de aproape 6 pe loc la Geofizică, similar la Geologie.

"Creșterea interesului pentru aceste domenii vine într-un context în care societatea are nevoie de specialiști în geologie și geofizică pentru o gamă largă de aplicații practice, de la explorarea și exploatarea resurselor naturale și dezvoltarea sectorului energetic până la infrastructură, protecția mediului și gestionarea riscurilor naturale. Într-un sector energetic aflat în transformare și în contextul unor proiecte strategice pentru România, competențele specialiștilor în geologie și geofizică devin cu atât mai relevante. Evoluția numărului de candidați confirmă, totodată, un interes în creștere al tinerilor pentru științele fundamentale și pentru domenii în care cunoașterea științifică se transformă direct în soluții aplicate", se arată în comunicatul Universităţii.

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Tendinţă similară şi la ştiinţe cu aplicaţii în medicină

La Facultatea de Fizică, programul Fizică medicală a înregistrat o creștere de aproape 44% a numărului de candidaturi, de la 109 în 2025 la 157 în 2026, iar concurența a crescut de la 5,45 la 7,85 candidați pe un loc bugetat. În același timp, programul Fizică a înregistrat o creștere spectaculoasă de aproape 67%, de la 117 la 195 de candidați, iar concurența a ajuns la 9,75 candidați pe un loc bugetat.

O situaţie asemănătoare este şi la programul Chimie medicală, care a atras 441 de candidați, față de 373 în 2025. Aici, concurența este una serioasă, de aproape 13 candidaţi pe un loc bugetat. Totodată, programul Biochimie tehnologică a crescut de la 307 la 353 de candidaturi (+15%), iar concurența a ajuns la 14,20 candidați pe un loc. La Chimie farmaceutică, numărul candidaților a crescut cu aproape 19%, de la 353 la 419, iar concurența a atins 16,96 candidați pe un loc bugetat.

Mai mulţi candidaţi şi la Drept

Dacă în 2025 erau 1219 candidaţi, anul acesta vorbim de aproape 1700 de candidaţi la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, o creştere de aproape 40%.

Sunt înregistrate creşteri şi la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cu peste 20% la programele de Relaţii Publice şi Publicitate.

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