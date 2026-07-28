Imagini greu de explicat într-o comună din judeţul Galaţi. Un stâlp de electricitate a apărut fix în mijlocul unei străzi. Şoferii abia îşi fac loc cu maşinile pe lângă el, iar cine nu are vedere de şoim, noaptea s-ar putea opri direct în el. Imaginile au apărut pe internet şi au stârnit un val de reacții. Unii sunt indignaţi, alţii amuzaţi. Primarul are o explicaţie şi mai interesantă.

"Eşti nebun! Am văzut-o pe Facebook, în poze. Am zis că e făcută cu AI ceva", spune un şofer.

În România, nu ai nevoie de AI. Realitatea bate ficţiunea.

"Credeam că suntem la Craiova. Numai la Craiova sunt puse aiurea", e de părere un şofer.

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"Nu! Nu ştiu cum au gândit-o, nu ştiu ce s-a întâmplat", a declarat un alt şofer.

Stâlpul de electricitate a apărut de aproximativ o lună pe mijlocul unei străzi din satul Costi, judeţul Galaţi. În timp ce imaginile au făcut deliciul internauţilor, localnicii şi şoferii care trec prin zonă nu îşi pot explica absuriditatea situaţiei.

"Cel mai prost. Mai e una mai încolo. Tot aşa pe mijloc. Nemaipomenit, mai bine de atât nu se poate", a spus o persoană.

Reporter: Aţi avea cum să intraţi acolo cu maşina?

Şofer: Cu camionul bănuiesc că nu.

Reporter: Dacă ar veni pompierii?

Şofer: Cred că nu.

"Aiurea pus. Nu ştiu ce a fost în capul lor. Ca la romani, stâlpii au fost puşi mai recent, că au fost puşi la casele astea", spune un localnic.

S-a ajuns în situaţia asta după ce muncitorii au asfaltat mai mult decât trebuia.

Oamenii din zonă spun că prima oară a fost asfaltată calea de acces cu tot cu marcaj rutier, stop la colţ, stop şi pe asfalt. După care a apărut stâlpul, fix pe mijloc. Proprietarul de aici spune că terenul său este până în dreptul stâlpului.

Proprietar: Eu am făcut sesizare la început la Primărie pentru indicator, petnru că ăla e rumul meu. E tot terenul. Aşa este.

Reporter: Practic, terenul dumneavoastră vine până în stâlpul actual?

Proprietar: Exact!

Reporter: Urmează să vă extindeţi curtea, să mutaţi gardul?

Proprietar: Eu trebuie să vin până unde se termină stâlpul.

Şi primarul comunei confirmă faptul că stâlpul e pus unde trebuie, conform schiţelor.

"Când s-a făcut asfaltarea pe strada Poligonului ca în fiecare proiect, timpanele astea se asfaltează 5-7 metri. Probabil au greşit, nu au dat-o lângă gardul ăsta. Nu a greşit nici Electrica, nici proprietarii. Nu vorbim de asfaltare. Accesul e pe aici, că atât drum public avem noi", a explicat Costel Manolache, primarul comunei Vânători.

Nu este prima oară când comuna este celebră pe internet. În urmă cu un an, altă situaţie hazlie a făcut deliciul internauţilor. Atunci au fost montate semne de stop la fiecare intersecţie şi pentru toate direcţiile de mers. Practic, indiferent din ce direcţie veneai, tot trebuia să opreşti. Primăria a fost amendată atunci cu 10 mii de lei.