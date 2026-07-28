Să fii părinte şi să ai un copil adolescent este foarte greu. Dar să ai un copil şi adolescent şi îndrăgostit este şi mai greu. Prima dragoste aduce entuziasm şi emoţii pentru cei mici, dar şi foarte multe griji pentru părinţi. Conversaţiile despre întâlniri, relaţii, iubire, sunt dificile de ambele părţi, iar studiile arată că majoritatea tinerilor preferă mai degrabă să se ascundă de familie. Asta şi pentru că mulţi adulţi cad în capcana controlului: pun prea multe întrebări, devin prea protectori sau transformă dialogul într-un interogatoriu. O greșeală majoră, spun specialiștii. Cum rămânem aproape de adolescentul nostru atunci când se îndrăgostește, vedem în materialul următor.

David are 15 ani și deja a trecut prin emoțiile primei întâlniri cu o fată. Nu înainte să povesteacă acasă, cu părinţii, pentru că, spune el, i s-a părut firesc să împărtăşească experienţa cu familia. Un comportament "construit" treptat, încă din copilărie.

"De mic am vorbit cu el cum vorbim cu un adult. L-am învăţat să ne spună tot prin deschidere şi prin joacă. Care a fost prima reacţie când aţi auzit că o să iasă la prima întâlnire? Să aibă grijă, să se comporte frumos, locaţia şi cât timp stă", a povestit pentru Observator 16 mama lui David.

"Majoritatea încalcă regulile pentru că acasă sunt ţinuţi în lesă", crede David.

Articolul continuă după reclamă

Pe scurt, controlaţi. Un fenomen confirmat şi de specialişti. Pentru că mulţi părinţi fac aceeaşi greşeală: îşi îndepărtează copiii din prea multă grijă şi protecţie. Pun întrebări exagerate, reguli şi interdicţii.

"Adolescenţii sunt mai deschişi la discuţii atunci când părinţii sunt curioşi şi disponibili să îl asculte, decât să îl verifice sau adolescentul să se simtă judecat. În loc ca printele să îl interbe cu cine te întâlnești ce intenţii are, ar putea să îllîntrebe cum se simte, ce mai e nou în viaţa lui, iar adolescentul să povestească dacă vrea. Tonul părintelui face mai mult decât conţinutul întrebării", a explicat pentru Observator 16 psihologul Anca Dumitrașcu.

Studiile arată că adolescenții care au o comunicare deschisă cu părinții sunt mai predispuși să ceară ajutor atunci când se confruntă cu situații dificile în relații și iau decizii mai sigure. Tocmai de aceea, primele întâlniri nu sunt doar despre reguli, ci mai ales despre dialog.

"Dacă nu există transparenţă între copil și părinte formată devreme, e greu mai apoi. E un dans delicat între a-i lăsa să se descopere şi a-i îndruma din umbră", crede Matei.

Un dans în care părinților le este din ce în ce mai greu să țină ritmul în era digitală. Cu un smartphone în buzunar și acces aproape nelimitat la internet, adolescenții își fac tot mai des primele relaţii în online. Chiar dacă aplicațiile de dating sunt destinate exclusiv persoanelor de peste 18 ani, ele sunt folosite și de minori.

"Astfel de aplicații ajung sa compenseze rolurile pe care familia, prietenii, şcoala reuşeau să le acopere.

Tehnologia îți permite sa controlezi ceva mai mult pentru că ai instrumentele necesare. Pe de altă parte, reprezintă și o breşă: poate să fie cea care îți oferă fuga de viaţa socială în ansamblu", a explicat penru Observator 16 sociologul Antonio Amuza.

Reporter: Ai avut control parental pe telefon?

David: Da, dar setarea aceea în care nu putea sa vadă ce caut sau ce mesaje dau. Doar locaţia şi să nu stau prea mult pe social media.

Dar aşa cum este în cazul lui David, încrederea nu se construiește în adolescență, ci cu mult timp înainte.

"De când este mic copilul să îi vorbim despre limite, despre respectul în relaţie, despre ce înseană consimţământ. Vedem ce se întâmpla cu el la cafea, în oraş, într-un loc care îi place...fără presiune, să nu se simtă criticat. Din cel mai bine un adolescent învaţă din exemplul părintelui", recomandă psihologul Anca Dumitrașcu.

"Şi părintele încearcă să proiecteze altă imagine decât ceea ce este faţă de copil şi atunci copilul nu simte că este apreciată onestitatea şi ceea ce este şi încercă să fie şi el altcineva", explică şi Rodica, mamă.

Primele întâlniri vin la pachet și cu alte discuții, şi mai importante, dar şi mai delicate, cum ar fi viața sexuală.

Specialiștii recomandă ca aceste conversații să nu fie evitate, ci purtate deschis, înainte ca adolescenții să caute răspunsuri în altă parte. Datele arată că aproximativ 23% dintre adolescenții români au primul contact sexual înainte de 15 ani. Iar peste jumătate dintre ei nu folosesc protecţie.