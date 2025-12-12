Prima mare concesie a Ucrainei: Este dispusă să retragă trupele din Donbas pentru o zonă demilitarizată

Ucraina este dispusă să accepte retragerea trupelor sale din Donbas, relatează publicația franceză Le Monde, citându-l pe Mihailo Podoliak, consilier al lui Volodimir Zelensi. Kievul este practic dispus să facă o concesie, acceptând crearea unei zone demilitarizate în Donbas. Potrivit Le Monde, această concesie a fost deja aprobată de Europa. Totodată, din declarațiile lui Podoliak reiese că Ucraina vrea însă şi retragerea trupelor rusești din zona demilitarizată.

Cu privirea în pământ și vocea slabă, cancelarul german, Friedrich Merz, a recunoscut, joi, 11 decembrie, că Ucraina este acum "pregătită" să accepte concesii teritoriale, scrie Le Monde. Potrivit informațiilor obţinute de ziarul francez, Kievul a cedat asupra unui punct important în negocierilor purtate cu Statele Unite și Rusia, acceptând crearea unei zone demilitarizate în Donbas.

Concesia a fost aprobată de Europa pentru a pune capăt unui război ce durează de aproape patru ani. Această concesie este menționată în "planul de pace" american revizuit de Volodimir Zelenski, şi care a fost transmis lui Donald Trump miercuri seara. Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german au participat la redactarea acestei "propuneri", a confirmat Friedrich Merz.

Zona demilitarizată ar presupune, potrivit Kievului, retragerea forțelor ucrainene și ruse de ambele părți ale liniei de front actuale din Donbas. Însă potrivit Financial Times, SUA cer doar Ucrainei, nu şi Rusiei să retragă trupele din Donbas pentru crearea unei zone demilitarizate. Zonă ar urma să fie supravegheată de o misiune internațională de menținere a păcii, inclusiv cu participare americană, pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

"O zonă demilitarizată va trebui să existe de o parte și de alta a liniei. Va trebui să se precizeze, în mod logic și juridic, dacă toate tipurile de armament trebuie retrase sau doar armele grele. Pentru a preveni eventuale încălcări, va fi nevoie de reprezentanți ai misiunilor de supraveghere și de un contingent străin care să vegheze la respectarea principiilor și acordurilor. (…) Este un format firesc de încheiere a conflictului, știind că o parte din teritoriu va rămâne, din păcate, sub ocupație de facto a Rusiei și că va fi trasată oricum o linie de separare", a declarat pentru Le Monde consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podoliak.

Ucraina a negat că este pregătită să retragă trupele din Donbas

Ca reacţie la articol, consilierul pe probleme de comunicare al lui Volodimir Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat că Ucraina nu a fost de acord, deocamdată, cu crearea unei zone demilitarizate în Donbas. El a precizat că informațiile publicate de Le Monde despre presupusul acord al Ucrainei privind crearea unei astfel de zone sunt incorecte, iar Mihailo Podoliak a vorbit "doar despre modele teoretice care pot fi discutate, dar asupra cărora Ucraina nu a luat nicio decizie".

"Controlul aplicării acordurilor"

"Trebuie stabilit clar și precis care sunt atribuțiile și rolurile încredințate actorilor terți", a adăugat Podoliak, precizând că pentru Ucraina ar fi "ideală" implicarea Statelor Unite în această forță de menţinere a păcii, pentru a asigura "monitorizarea, colectarea de informații, controlul aplicării acordurilor și supravegherea respectării liniei de separare".

Această abordare amintește de zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, creată prin armistițiul din 1953. În cazul coreean, zona demilitarizată are 4 km lățime și 250 km lungime. În cazul Ucrainei, dimensiunile ar urma să fie mult mai mari.

Pentru Zelenski, această concesie teritorială este una dureroasă, dar prin care evită cedarea completă a restului de 20% din Doneţk, neocupat încă de Rusia. Este o linie roșie pentru liderul ucrainean, conștient de opoziția militarilor și a populației față de orice formă de capitulare, explică sursa citată.

Zelenski reitera luni că nu are dreptul "legal" sau "moral" de a ceda teritorii ucrainene. Orice compromis între Ucraina și Rusia privind regiunile din est ar trebui să fie "echitabil" și validat fie prin alegeri, fie prin referendum, a subliniat el joi. Rezultatul unui astfel de scrutin este incert, întrucât, deși epuizată de război, populația ucraineană este profund atașată de suveranitatea și integritatea teritorială a țării, susţine Le Monde.

"Finanțarea reconstrucției"

Documentul trimis SUA conține trei părți, potrivit lui Podoliak: prima, încheierea războiului, detaliată în 20 de puncte, a doua, construcția unei arhitecturi europene de securitate post-război, inclusiv garanții de securitate pentru descurajarea Rusiei, a treia, reconstrucția Ucrainei, relansarea economiei și refacerea capacității de apărare.

"Agresorul trebuie să contribuie la finanțarea reconstrucției. Este o condiție obligatorie pentru încheierea războiului. În caz contrar, agresorul va avea impresia că profită de pe urma conflictului", a avertizat Podoliak. "Concesiile acceptate de Zelenski sunt decizii dificile. Garanțiile de securitate și reconstrucția sunt, în fond, premii de consolare pentru a putea înghiţi pastila", a comentat un diplomat european.

Această contra-propunere are ca scop readucerea lui Donald Trump într-o dispoziție mai favorabilă față de Kiev și capitalele europene. Miercuri, în timpul unei convorbiri telefonice cu liderii țărilor din E3 (Germania, Franța și Regatul Unit), Donald Trump s-a arătat exasperat de blocajul negocierilor, pentru care dă vina pe Kiev și Europa, ignorând atitudinea intransigentă a Rusiei. A fost "nepoliticos", a relatat unul dintre participanți.

Într-un interviu acordat site-ului Politico și publicat cu marţi, liderul de la Casa Albă i-a descris pe liderii europeni ca fiind "slabi", uneori "inteligenți", dar și "proști", iar pe președintele ucrainean Zelenski l-a poreclit "P. T. Barnum", făcând aluzie că este un "şarlatan".

În plus, Trump a criticat lipsa alegerilor prezidențiale din Ucraina, suspendate din cauza războiului, spunând că "nu mai este o democrație". Podoliak a răspuns că dacă SUA și Europa oferă garanții de securitate, sprijină drepturile electorale și finanțează procesul, Ucraina este pregătită să organizeze alegeri. "Singura piedică este războiul. Zelenski este oricând gata pentru competiție politică și dezbateri privind viitorul țării".

Zelenski a declarat joi că Washingtonul propune o zonă economică liberă și demilitarizată în estul Ucrainei, cu o posibilă retragere a trupelor ruse din nordul țării, dar menținerea lor în sud. Adică, trupele ruse s-ar retrage din regiunile Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk, dar ar rămâne în Donbas, Herson și Zaporojie.

Sâmbătă va loc o reuniune la Paris între reprezentanții Germaniei, Marii Britanii, Franței și Ucrainei, la care este incertă prezenţa americană. Friedrich Merz a propus ca liderii să se întâlnească apoi la Berlin cu Donald Trump. Liderul SUA a anunțat că nu va veni în Europa dacă nu are garanții privind rezultatul negocierilor. "Este o întâlnire sâmbătă. Vom vedea dacă participăm (...). Nu vrem să pierdem timpul", a spus Trump, adăugând că SUA "ar putea ajuta" în privința garanțiilor de securitate, pe care le consideră "esențiale pentru succesul planului".

Trump a fixat un ultimatum până de Crăciun pentru Kiev, un termen arbitrar, dar care adaugă presiune. Totuși, Ucraina nu cedează. "Dacă Trump ne abandonează, va rămâne cunoscut ca un Chamberlain (n.r. prim-ministru britanic, semnatar al acordurilor de la München). În ciuda tuturor eforturilor noastre, nu va exista niciodată un teren comun cu Vladimir Putin. Ucrainenii vor să trăiască, iar Putin vrea să ne ucidă", a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei de politică externă din parlamentul ucrainean.

