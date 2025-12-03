A fost cel mai bun an al olimpicilor români. Ţara noastră a înregistrat performanţe istorice la concursurile de matematică, informatică şi astronomie, unde tinerii au adus aurul absolut acasă. Paradoxal, în anul în care ministrul Educaţiei a tăiat bursele de excelenţă pentru aceşti copii.

Palmaresul României înseamnă anul acesta 206 medalii. 4 medalii de aur absolut vin de la elevii matematicieni şi olimpicii de la Astronomie. Andrei Nemţişor e din Iaşi şi e pe podium din clasa a patra. Acum, în clasa a opta, a reuşit peformanţa supremă.

"Am de foarte mult timp o pasiune pentru numere, pentru problemele de matematică. Când se apropie olimpiadele lucrez 3-4 ore pe zi, dar când e vacanţă sau e weekend lucrez şi mai mult", a spus Andrei Nemţişor, de la liceul Costache Negruzzi din Iaşi.

Trei elevi care au obţinut aurul la informatică spun că vor să plece din ţară la studii universitare.

"Planul meu de viitor ar fi să urmez o carieră academică până în poziţia de doctorat, în Statele Unite", a mărturisti Mihai Voicu, olimpic cu aur la informatică.

"Tot în America, la MIT. Vreau să fac cercetare, nu neapărat informatică, să zicem inteligenţă artificială sau fizică", a spus şi Mircea Maxim Rebengiuc.

"Aplic în străinătate pentru diverse oportunităţi. Stilul de predare foarte permisiv, amplu, se pot studia domenii foarte particulare, foarte nişate", a precizat Rareş Andrei Necolau de la liceul Vasile Alecsandri.

Nici fetele nu s-au lăsat mai prejos. Ema a obţinut argint la informatică în Germania, la Bonn.

"E diferit, eu şi în clasă sunt una dintre cele 4 fete din 20. Aşa e în general, şi la informatică, şi la matematică, fetele nu sunt atât de încurajate. A fost un moment de vis, chiar am lucrat atâţia ani să ajung acolo, un cumul al orelor depuse, al nopţilor în care am decis să nu ies şi să lucrez mai mult acasă şi am fost cel mai fericit om de pe pământ", a povestit Ema Gheorghe de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

În istorie a intrat şi Ministerul Educaţiei: este primul an în care a tăiat bursele lunare pentru excelenţă olimpică.

"Aşa cum le-am spus şi lor, premiile trebuie să vină nu ca să înveţi, premiile vin pentru că ai învăţat. Este un an complicat, criza fiscal-bugetară", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

"La privat se întâmplă că şcoala întelege mai bine care sunt nevoile elevilor şi îi sprijină în direcţia performanţei", a precizat Andrei Vila, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică București.

"Prezenţa asta a domnului ministru a fost mai mult pentru aparenţă, nu cred că va rezolva foarte mult în urmatorii ani", a spus şi Radu, medaliat cu aur la matematică.

"Nu faptul că nu primesc bani, ci faptul că cineva s-a gândit să nu le mai dea bani. În fine, poate nu dă chiar bine acest lucru şi nu de aici ar trebui să se recupereze banii deficit", a declarat Cătălin Gherghe, coordonator olimpici, decan Facultatea de Matematică.

Fondul de premiere pentru elevi şi profesori a fost de aproape 4,5 milioane de lei.

