Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat vineri un al doilea caz de lepră, la doar o zi după ce fusese raportat primul caz în România după 44 de ani. Potrivit DSP este vorba despre două tinere de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, care s-au întors recent din Indonezia, acolo unde au fost să petreacă vacanţa alături de mama lor, diagnosticată şi ea cu lepră. Alte două angajate tot din Asia care au intrat în contact cu cele două tinere se află în evaluare clinică și microbiologică.

Al doilea caz de lepră confirmat la un SPA din Cluj. Alte două angajate originare din Asia sunt suspecte - arhivă

"În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, și alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie 2025. Acestea au fost supuse investigațiilor medicale specifice pe baza cărora au fost confirmate cele două cazuri, iar celelalte două cazuri sunt în monitorizare clinică și epidemiologică", a anunţat, vineri, DSP Cluj, potrivit Mediafax.

Instituția a precizat că pentru cazurile confirmate a fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. În conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție.

Măsuri epidemiologice luate

Articolul continuă după reclamă

Au fost luate mai multe măsuri epidemiologice. DSP Cluj a dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc: dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate; verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală; intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate; programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii; extinderea anchetei epidemiologice.

DSP Cluj mai menționează că în prezent, riscul pentru populația generală rămâne scăzut.

În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰