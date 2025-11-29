Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Soluţia propusă pentru combaterea violenţei şcolare. O materie nouă ar putea deveni obligatorie din 2026

Începând cu anul școlar viitor, elevii ar putea avea în programă o nouă disciplină: "Educaţie emoţională şi nonviolenţă". Proiectul este deocamdată doar o propunere legislativă şi se află în dezbatere.

de Iulia Pop

la 29.11.2025 , 09:18

Proiectul propune introducerea acestei discipline ca materie obligatorie, cu o oră pe săptămână, pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial. Se numește "Educație emoțională și non-violentă" și ar urma să-i învețe pe copii să-și gestioneze mai bine emoțiile, să comunice eficient între ei și să-și rezolve conflictele fără agresivitate.

Orele se vor desfășura atât practic, cât și prin discuții despre empatie, prevenirea bullying-ului, relații sănătoase și siguranță emoțională.

Inițiatorii proiectului susțin că aceste competențe sunt absolut necesare pentru copii, în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de violență școlară. Deocamdată, proiectul se află în dezbatere publică, însă dacă va fi adoptat, această materie va fi inclusă în programa școlară începând cu anul școlar 2026–2027.

Articolul continuă după reclamă
Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

educatie invatamant violenta
Înapoi la Homepage
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun?
Observator » Educaţie » Soluţia propusă pentru combaterea violenţei şcolare. O materie nouă ar putea deveni obligatorie din 2026