Începând cu anul școlar viitor, elevii ar putea avea în programă o nouă disciplină: "Educaţie emoţională şi nonviolenţă". Proiectul este deocamdată doar o propunere legislativă şi se află în dezbatere.

Proiectul propune introducerea acestei discipline ca materie obligatorie, cu o oră pe săptămână, pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial. Se numește "Educație emoțională și non-violentă" și ar urma să-i învețe pe copii să-și gestioneze mai bine emoțiile, să comunice eficient între ei și să-și rezolve conflictele fără agresivitate.

Orele se vor desfășura atât practic, cât și prin discuții despre empatie, prevenirea bullying-ului, relații sănătoase și siguranță emoțională.

Inițiatorii proiectului susțin că aceste competențe sunt absolut necesare pentru copii, în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de violență școlară. Deocamdată, proiectul se află în dezbatere publică, însă dacă va fi adoptat, această materie va fi inclusă în programa școlară începând cu anul școlar 2026–2027.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

