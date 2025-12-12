13 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 13 decembrie 1294, Sfântul Celestin al V-lea demisionează din funcția de papă, după numai cinci luni, pentru a se întoarce la viața sa anterioară de pustnic ascet. Pe 13 decembrie

1524 este confirmat la Istanbul, ca domn al Țării Românești, Radu de la Afumați (1522–1529), în urma victoriilor obținute de domnitorul român în perioada 1522–1524. Pe 13 decembrie 1642, Noua Zeelandă a fost descoperită de navigatorul olandez Abel Tasman. Pe 13 decembrie 1863, Guvernul Kogălniceanu votează Legea secularizării averilor mânăstirești, deziderat al Revoluției de la 1848. Pe 13 decembrie 1918 are loc manifestarea muncitorească din București - care a urmat grevei tipografilor - înăbușită în sânge, acţiune soldată cu cel puţin 16 morţi și câteva sute de răniți. Au urmat arestări și anchete. În urma tratamentului aplicat în detenție, unul din cei mai importanți oameni ai mișcării, I. C. Frimu, a murit. Pe 13 decembrie 1921 înregistrăm demisia guvernului condus de Generalul Alexandru Averescu.

Pe 13 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, România și Ungaria declară război Statelor Unite. Pe 13 decembrie 1949 se înființează Mossad, Institutul Israelian pentru Informații Externe. Pe 13 decembrie 1960, în timp ce Împăratul Haile Selassie I al Etiopiei vizitează Brazilia, Garda Imperială preia capitala și îl proclamă împărat pe fiul acestuia, Prințul Moștenitor Asfa Wossen. Pe 13 decembrie 1981, Generalul Jaruzelski decretează Legea marțială în Polonia. Măsura era luată ca urmare a amplelor manifestări sociale organizate de sindicatul Solidaritatea. Pe 13 decembrie 1990 a fost înființat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prin Legea nr. 39/13.12.1990. Scopul declarat al acestei instituții este "organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța statului în timp de pace, cât și de război". Pe 13 decembrie 2002, Uniunea Europeană anunță că Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia vor deveni membre UE de la 1 mai 2004. Pe 13 decembrie 2003, președintele irakian Saddam Hussein este capturat în apropierea orașului Tikrit. Pe 13 decembrie 2011, un atac armat a avut loc la Liege, în Belgia, şi s-a soldat cu șase morți și 125 de răniți.

Nașteri pe 13 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 decembrie, de la Papa Sixtus al V-lea, născut pe 13 decembrie 1521, sau Regele Henric al IV-lea al Franței, născut pe 13 decembrie 1553, şi până la actorul american Dick Van Dyke, născut pe 13 decembrie 1925, sau actorul canadian Christopher Plummer, născut pe 13 decembrie 1929.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 13 decembrie s-au născut personalităţi precum actorul american Steve Buscemi, născut pe 13 decembrie 1957, actorul american Jamie Foxx, născut pe 13 decembrie 1967, fotbalistul spaniol Santi Cazorla, născut pe 13 decembrie 1984, sau cântăreaţa americană Taylor Swift, născută pe 13 decembrie 1989.

Decese pe 13 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Calixt al II-lea, decedat pe 13 decembrie 1124, Împăratul Roman Frederic al II-lea, decedat pe 13 decembrie 1250, sculptorul italian Donatello, decedat pe 13 decembrie 1466, pictorul rus Vasili Kandinsky, decedat pe 13 decembrie 1944, sau antrenorul croat de fotbal Otto Barić, decedat pe 13 decembrie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 13 decembrie, printre alţii, pe cărturarul Dosoftei, Mitropolit al Moldovei, decedat pe 13 decembrie 1693, dramaturgul Zaharia Bârsan, decedat pe 13 decembrie 1948, fizicianul Alexandru Proca, decedat pe 13 decembrie 1955, poetul Nichita Stănescu, decedat pe 13 decembrie 1983, sau medicul Dumitru Dobrescu, decedat pe 13 decembrie 2020.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰