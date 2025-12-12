Scene cumplite au fost surprinse într-un cartier din Năvodari. Un câine a fost maltratat minute în şir de proprietarul său care l-a lovit de asfalt şi a încercat să-l sugrume. Imaginile greu de privit au ajuns la poliţiştii şi a fost deschisă o anchetă.

Agresorul este un bărbat în vârstă de 33 de ani din Năvodari. Polițișii s-au sesizat din oficiu, după ce imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au fost distribuite masiv în spațiul public.

În imagini se vede cum bărbatul lovește în repetate rânduri animalul, care la un moment dat răspunde comenzilor. Este și dovada faptului că este câinele lui.

Patrupedul va fi luat de lângă stăpânul agresiv şi va fi dus într-un adăpost. Acolo va fi evaluat, îngrijit corespunzător și cel mai probabil va ajunge lângă un alt stăpân care să-l iubească mai mult.

Pe numele individului a fost deschis dosar penal, iar acesta riscă amendă penală sau închisoarea până la un an.

