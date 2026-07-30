Elevii români s-au clasat pe primul loc pe națiuni la cea de-a X-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, care s-a desfășurat în perioada 24-30 iulie la Kaunas, Lituania, și la care au participat 100 de elevi din 25 de țări.

Elevii români, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori. Cine sunt medaliații - Sursa: Facebook/ Ministerul Educaţiei

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, au obținut medalii de aur Andrei Nemțișor, clasa a VIII-a, Colegiul Național ''Costache Negruzzi'', Iași, cu cel mai mare punctaj din competiție, şi Traian Danciu, clasa a VII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Mihai Cosmin Boac, clasa a VIII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut medalie de argint, iar Radu Pipernea, clasa a VIII-a, de la Colegiul Național de Informatică ''Tudor Vianu'' din București, a obținut medalie de bronz.

Lotul României a fost coordonat de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică: profesorii Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național ''Emil Racoviță'' Iași, și Dan Spătărel, reprezentant SEPI.

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Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.