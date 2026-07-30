Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că un amendament adoptat în Comisia juridică a Senatului la legea ANI este, în opinia sa, foarte grav și neconstituțional și ar putea pune în pericol 800 de milioane de euro din fondurile PNRR. Modificarea introduce o nouă sancțiune pentru fapte de incompatibilitate și conflict de interese comise înainte de intrarea în vigoare a legii. Fritz susține că amendamentul îl vizează direct, în condițiile în care are un astfel de verdict în instanță, și subliniază că, potrivit Constituției, o lege poate produce efecte doar pentru viitor, potrivit News.ro.

Fritz acuză PSD că a trecut un amendament la legea ANI prin care îşi pierde mandatul - Captură foto Facebook/ USR

Dominic Fritz a anunţat că în comisia juridică a trecut un amendament la legea ANI, "extrem de grav şi neconstituţional, care pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din banii PNRR".

"Amendamentul introduce o nouă sancţiune pentru toate faptele de incompatibilitate şi conflict de interese întâmplate anteriori întrării în vigoare a legii. Mai anume, această sancţiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situaţia mea. Cred că toată lumea vede acest lucru", a precizat Fritz.

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Preşedintele USR a menţionat că, aşa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese.

Fritz: "Acest amendament este neconstituţional"

"Este evident că acest amendament este neconstituţional, pentru că Constituţia spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd că, în cazul meu, după şase ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul se inventeze o nouă sancţiune. Şi acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toţi românii care cred în statul de drept, care cred în democraţie. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorităţii PSD- AUR, în Parlamentul României", a menţionat Dominic Fritz.

El a mai arătat că este un pericol şi pe termen foarte scurt, pentru că această formă de lege nu va putea să găsească susţinerea partidelor care susţin statul de drept, pentru că o prevedere atât de evident neconstituţională nu poate să fie votată iar dacă totuşi trece în Parlament, atunci preşedintele va fi în situaţia în care va trebui sau nu să promulge o lege evident neconstituţională.

"Bineînţeles că va exista şi o sesizare CCR, iar toate aceste lucruri vor duce la situaţia ca până la sfârşitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. De aceea acest război antidemocratic pe care îl duce PSD împreună cu AUR trebuie să se termine, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru şcoli, pentru investiţii", a afirmat el.