Ştim deja că nivelul Dunării a scăzut la un minim istoric, însă acum vă arătăm şi urmările neaşteptate ale retragerii apelor. Vorbim despre rămăşiţele unui mamut, care au fost găsite de localnici în albia fluviului din nordul Bulgariei. Osemintele urmează să fie analizate de specialiștii Muzeului Național de Istorie din Ruse, care încearcă acum să afle cărei specii au aparținut, dar şi cât de vechi sunt.

Rămășițele unui animal despre care se crede că a fost un mamut preistoric au fost descoperite în nordul Bulgariei, după ce nivelul apelor Dunării a scăzut la un minim istoric, a relatat miercuri agenția de presă BTA, citând mai mulți specialiști, relatează Reuters.

Descoperirea a fost făcută în apropiere de Ruse, în satul Ryahovo. Un localnic a observat oasele în albia fluviului și a alertat imediat autoritățile, iar specialiști de la Muzeul de Istorie din Ruse au mers la fața locului și au identificat o mandibulă, doi colți și, cel mai probabil, o coastă.

Osemintele animalului au fost găsite miercuri de un locuitor al satului Ryahovo, care a observat descoperirea neobișnuită în albia fluviului. Sătenii au alertat apoi specialiștii de la Muzeul Regional de Istorie din orașul vecin Ruse.

Articolul continuă după reclamă

Oasele au fost ridicate și urmează să fie analizate pentru a se stabili originea acestora, dar și vechimea, iar primele informații arată faptul că acestea ar proveni de la un mamut care a trăit în urmă cu mai bine de 10.000 de ani, într-o zonă care, la vremea respectivă, era o mlaștină.

Directorul muzeului, Nikolay Nenov, a declarat pentru BTA că experții trimiși la locul descoperirii au identificat o mandibulă, două colți și, probabil, o coastă de mamut, precum și că oasele vor fi prelevate joi pentru examinări suplimentare, în vederea stabilirii cu exactitate a originii și vechimii descoperirii.

"Nu aș numi-o o descoperire senzațională, însă orice descoperire a unor astfel de oseminte străvechi este foarte importantă pentru știință", a declarat Nikolay Nenov, adăugând că, pentru multă vreme, s-a crezut că situl respectiv fusese o zonă mlăștinoasă unde animalul a murit, probabil, în urmă cu mai multe mii de ani.

Descoperirea vine într-un moment în care Dunărea trece printr-o perioadă extrem de dificilă, pentru că nivelul acesteia a ajuns la valori record de scăzute, din cauza secetei, dar și a valurilor de căldură.