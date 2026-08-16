În cel mai aglomerat weekend de pe litoral, a fost arborat din nou steagul roşu. Salvamarii au fluierat încontinuu de pe mal. Şi-au avut zeci de intervenţii. Nu toate cu final fericit. În Olimp, a avut loc o tragedie. Un adolescent a murit, iar un altul e căutat de scafandri. În Eforie, în schimb, un bărbat a fost la un pas de înec de două ori. Scos la limită din apă, s-a aruncat înapoi în valuri.

La Olimp, deşi steagul roşu era arborat, mulţi s-au făcut că nu-l văd. Valurile nu păreau mari, însă cei doi adolescenţi au dispărut într-o clipă. "Azi e cea mai periculoasă mare din tot ce a fost până azi pentru că sunt curenţii foarte puterncii", a declarat Claudiu Popescu, salvamar. O ambarcaţiune şi zece scafandri au plecat să îi caute. Unul dintre copii, de 17 ani, a fost găsit, scos din mare şi resuscitat, însă fără succes. Celălalt, e încă dispărut.

Intervenţii contracronometru au fost pe tot litoralul

La Eforie, un bărbat venit la mare din Călăraşi s-a încăpăţânat să-şi rişte din nou viaţa după ce salvamarii abia îl salvaseră. Curenţii l-au tras din nou spre fund. Iar salvatorii au reuşit şi a doua oară să-l scoată teafăr. Poliţiştii locali l-au amendat cu 1.000 de lei. Mai devreme, în aceeaşi staţiune, erau să se înece doi soţi. "Am intervenit cu ski-ul din dotare. M-am dus, era între 50 şi 100 de metri de mal. O dusese, am intervenit, am scos-o. Era pe sub apă doamna, am adus-o la mal. Am fost şi l-am luat şi pe domnul care era cu doamna", a declarat Claudiu Popescu, salvamar.

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Intervenţii contracronometru au fost pe tot litoralul. Zeci de persoane au fost salvate în ultima clipă din marea agitată. La Neptun, un turist din Bucureşti a trăit spaima vieţii când a văzut că nu mai poate ieşi singur din valurile agitate.

Curenții rip sunt greu de observat, dar extrem de periculoși. Se formează aproape de țărm și trag rapid apa dinspre mal spre larg. Pot apărea chiar și în ape foarte puțin adânci, în zone care par calme și sigure. Odată prins într-un astfel de curent, un om poate fi dus în larg în doar câteva minute. Intrarea în apă atunci când este arborat steagul roșu este interzisă complet. Conform legii, cei care nu respectă indicaţiile salvamarilor pot primi amendă de la autorităţi între 500 și 1.000 de lei.