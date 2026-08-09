Cei opt elevi români care au participat la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială s-au întors aseară acasă cu toate cele opt medalii pe care le-au câștigat. O performanță cu care avem toate motivele să ne mândrim! Însă drumul până la această performanţă nu a fost deloc uşor! Copiii au avut de trecut probe dificile, dar cu toate astea, ai noştri au arătat că-s cei mai buni. Pe aeroport au fost aşteptaţi cu aplauze, urale şi multe, multe îmbrăţişări.

Elevii români au reuşit o performanţă istorică pentru ţara noastră la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfăşurată în Kazahstan. Au venit acasă fiecare cu câte o medalie. Opt tineri, opt premii: trei de aur, două de argint şi trei de bronz. Azi noapte au aterizat pe Aeroportul Otopeni, şi au fost primiţi cu aplauze, aşa cum se cuvine când vorbim despre campioni.

Opt elevi români, opt medalii la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială

"A fost o experienţă extraordinară. A fost prima mea olimpiadă internaţională serioasă. Au fost acele emoţii, neştiind clasamentul final înainte de premiere. Să vezi acolo că, da, ai luat în sfârşit aur după atâtea luni de muncă", a declarat Alexandru Thury-Burileanu, medaliat cu aur.

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"Mi s-a părut formidabil. Am mai primit medalii la viaţa mea, dar nu una ca asta. A fost o onoare să primesc medalia asta", a transmis şi Mihnea-Teodor Stoica, medaliat cu argint.

"A fost pur şi simplu o euforie şi am simţit că toată munca depusă a dat roade", a spus Daniel-Antoniu Bence-Muk, medaliat cu bronz.

România s-a impus într-o competiţie cu participanţi din 108 ţări

La competiţie au participat 108 ţări. Pentru a-i alege pe cei mai buni, organizatorii au pregătit două probe practice dificile.

"Au fost unice. Au fost foarte originale problemele, n-am mai întâlnit genul acesta de probleme. Erau mai mulţi roboţi diferiţi şi fiecare robot avea o hibă diferită. Practic, trebuia modelul pe care îl învăţam noi să se adapteze la fiecare hibă a respectivilor roboţi", a subliniat Mihnea.

"Problemele erau diferite. Aveam aplicaţii de inteligenţă artificială în NLP, adică în text, procesarea textului, cât şi în imagini", a explicat Alexandru.

"Au avut două săptămâni intense, în care am încercat să-i pregătim pe aceşti tineri. Au fost chiar foarte multe emoţii şi sunt foarte mândru de ei", a declarat Robert Mihai Coica. coordonator echipă.

Părinţii campionilor, copleşiţi de emoţie

Iar reuşita a fost şi mai răsunătoare, atunci când şi-au văzut părinţii mândri.

"N-am mai trăit aşa emoţii. Sunt profesor. Sunt profesor de matematică, nu înţeleg mai nimic din ce face acolo. O vreme, recunosc, am sperat. N-am visat să ajungă acolo", a punctat tatăl lui Darius-Adrian Dobre, medaliat cu argint.

"Roland nu este la prima "ispravă". Anul trecut a luat argint la Beijing. Lucrează foarte mult, adică învaţă foarte mult. Pe lângă şcoală, este ca un al doilea job", a spus tatăl lui Roland Petrean, medaliat cu aur.

Nici bine n-au ajuns acasă şi deja sunt nerăbdători să participe şi la anul, la olimpiada care se va organiza în Singapore.