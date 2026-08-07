Bacalaureat 2026: peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru sesiunea de toamnă. Luni încep probele scrise

S-au înscris peste 33.000 de candidaţi la a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2026. În perioada 10-13 august se desfăşoară probele scrise, iar primele rezultate se vor afişa pe 18 august, anunţă Ministerul Educației.

Candidații susțin fie toate probele, fie doar pe cele nepromovate în sesiunile anterioare, în funcție de rezultatele deja recunoscute, potrivit Mediafax.

Dintre candidații înscriși, peste 22.000 provin din promoția curentă, iar peste 11.000 din promoțiile anterioare.

Iată calendarul probelor scrise, care vor avea loc în 124 de centre:

Articolul continuă după reclamă

• 10 august: Limba și literatura română - proba E.a);

• 11 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c);

• 12 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d);

• 13 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Când se vor afişa rezultatele

Primele rezultate vor fi afișate în 18 august (până la ora 12.00). Apoi, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii și pot formula contestații (marți, 18 august, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august).

Ministerul Educației precizează că depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30 - 8:30, în baza unui act de identitate valid.

La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă.

Asistenții vor conduce candidații în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate. Între 8:30 și 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei.

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, cu posibilitatea acordării unui timp suplimentar de cel mult două ore pentru candidații cărora le-a fost aprobată această măsură.

Un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește, simultan, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise (fiind notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și finalizează examenul cel puțin cu media 6 la probele scrise.